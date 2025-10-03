Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δεν εγκαταλείπει το όνειρο κατάκτησης του φετινού τίτλου, όμως γνωρίζει πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν έχει επανέλθει δυναμικά στη μάχη του πρωταθλήματος της Formula 1 μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες του σε Μόντσα και Μπακού. Ως αποτέλεσμα έχει μειώσει τη διαφορά στους 69 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Όσκαρ Πιάστρι και στους 44 από τον δεύτερο Λάντο Νόρις. Με επτά αγώνες να απομένουν, πολλοί θεωρούν πλέον τον Ολλανδό ως τη μεγαλύτερη απειλή για το δίδυμο της McLaren.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται σε μία σειρά αναβαθμίσεων που εισήγαγε η Red Bull στους τελευταίους αγώνες, οι οποίες έδωσαν στον Φερστάπεν για πρώτη φορά φέτος ένα μονοθέσιο ικανό να κοιτάξει στα μάτια τη McLaren, που μέχρι τότε είχε πανηγυρίσει 12 νίκες σε 15 Grand Prix. Η αυστριακή ομάδα μάλιστα έχει αναβάθμιση και στη Σιγκαπούρη, δείχνοντας πως πιέζει σημαντικά για να πάρει το πρωτάθλημα.

Οι πιθανότητες για τον πέμπτο σερί τίτλο

Στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε σχετικά με τις ελπίδες του για πρωτάθλημα. Ο Ολλανδός αναγνώρισε πως μπορεί να πάρει τον 5ο του τίτλο, όμως παρέμεινε προσγειωμένος στο εγχείρημα που έχει μπροστά του.

«Δεν έχω τίποτα να χάσω. Σαν ομάδα, προσεγγίζουμε τα πράγματα έτσι. Προσπαθούμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να επιβεβαιώσουμε ότι η κατεύθυνση που πήραμε με το μονοθέσιο μας κάνει πιο δυνατούς και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε ο Φερστάπεν πριν το Grand Prix της Σιγκαπούρης.

Παρά την εντυπωσιακή βελτίωση της RB21, ο 28χρονος Ολλανδός κρατά χαμηλά τον πήχη: «Το βλέπω αγώνα με αγώνα. Οι 69 βαθμοί είναι ακόμα πολλοί, ειδικά αν δεις πώς έχει πάει η σεζόν μέχρι τώρα. Η McLaren είναι απίστευτα δυνατή και αυτό δεν αλλάζει ξαφνικά. Δεν αγχώνομαι. Απλώς απολαμβάνω αυτό που κάνω και προσπαθώ κάθε φορά να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Ανοιχτοί λογαριασμοί

Ο Φερστάπεν δεν έχει κερδίσει ποτέ εκεί, ενώ φέτος σε παρόμοιες συνθήκες, όπως στη Βουδαπέστη και στο Ζάντβουρτ, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη νίκη.

«Κάποιες πίστες θα είναι καλύτερες για εμάς, κάποιες χειρότερες. Ίσως αυτή να είναι λίγο χειρότερη. Αν κερδίσουμε, υπέροχα, αν όχι, προχωράμε. Το θετικό είναι ότι στους δύο τελευταίους αγώνες είδαμε το μονοθέσιο να συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα. Μετά την Ουγγαρία ή το Ζάντβουρτ, δεν φαινόταν πως θα μπορούσαμε να ξανακερδίσουμε, κι όμως πήραμε δύο σερί νίκες. Αν πάρουμε κι άλλες, ακόμα καλύτερα. Αν δεν σημαίνει πρωτάθλημα, έτσι έχει. Σημασία έχει ότι και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών μπορούμε να κερδίσουμε θέσεις, αφού δεν είμαστε μακριά από τη 2η θέση», εξήγησε.

