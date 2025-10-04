Ο Τζορτζ Ράσελ έλαμψε δυνατότερα από τους προβολείς στη Μαρίνα Μπέι και πήρε μια εκπληκτική pole position, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 για το 2025 μπαίνει στην τελευταία φάση του, έχοντας φύγει μακριά από την Ευρώπη, με το Grand Prix Σιγκαπούρης να είναι ο 18ος αγώνας της χρονιάς. Στο σιρκουί δρόμου της ασιατικής «πόλης-κράτους», το θέαμα είναι πάντα εγγυημένο και οι ανατροπές περιμένουν σε κάθε γωνία.

Στις κατατακτήριες δοκιμές όμως ήταν η σειρά του Τζορτζ Ράσελ να μιλήσει. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes ηταν παραπάνω από εντυπωσιακός το βράδυ του Σαββάτου και εξασφάλισε την Pole position, κάτι που καταφέρνει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη πίστα. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν γρήγορος και πολύ ανταγωνιστικός και έμεινε στη 2η θέση, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, να παίρνει την 3η θέση και να είναι η ταχύτερη McLaren.

Q1

Με τις διαφορές ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς να είναι πάρα πολύ μικρές στο FP3, οι κατατακτήριες στους δρόμους της Σιγκαπούρης, κάτω από τα φώτα των προβολέων, απέκτησαν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα στο πρώτο σκέλος, με 20 μονοθέσια στην πίστα και τους χρόνους να βελτιώνονται σχεδόν σε κάθε πέρασμα.

Pierre Gasly stopped on track at the end of Q1 after reporting a steering related issue 😢



He qualifies P20 in this session#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/uDCKjyroDc — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Ο Λούις Χάμιλτον με τη Ferrari ήταν εκείνος που βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, μετά τη συμπλήρωση των 18 λεπτών, μπροστά από τους Ράσελ Νόρις και Φερστάπεν. Οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Μπορτολέτο, Στρολ, Κολαπίντο, Οκόν και Γκασλί, ο οποίος έχει έξοδο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Q2

Το δεύτερο σκέλος άρχισε με καθυστέρηση, καθώς οι αγωνοδίκες εξέταζαν διάφορα συμβάντα με τις κίτρινες σημαίες κατά τη διάρκεια του Q1. Δεν ανακοινώθηκε καμία ποινή όμως και έτσι οι 15 που συνέχιζαν βγήκαν κανονικά στην πίστα.

Οι διαφορές συνέχισαν να είναι εξαιρετικά μικρές, καθώς οι τρεις πρώτοι, που ήταν κατά σειρά οι Ράσελ, Φερστάπεν και Αντονέλι, βρέθηκαν μέσα στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου, ενώ McLaren και Ferrari δεν ήταν πολύ μακριά - αν και ο Λεκλέρ «καρδιοχτύπησε» με μια επαφή με τον τοίχο, αλλά κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα να βρει έναν καλό γύρο και να μην κινδυνεύσει.

Contact with the wall for Charles Leclerc 😬💥



He continues and is still out on track with a few minutes left to go in Q2!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/pGQkfGpOuS October 4, 2025

Τελικά, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη 10άδα ήταν οι Χούλκενμπεργκ, Άλμπον, Σάινθ, Λόσον και Τσουνόντα. Εντυπωσιακοί οι Χατζάρ και Μπέρμαν που πέρασαν στο Q3.

Q3

Με τέσσερα διαφορετικά μονοθέσια και επτά οδηγούς να διεκδικούν την pole, το τρίτο σκέλος στη Σιγκαπούρη άρχισε γεμάτο αγωνία και προσμονή για τις μάχες που θα ακολουθούσαν.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών, ο Τζορτζ Ράσελ έκανε έναν εκπληκτικό γύρο, που τον έφερε στην πρώτη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά, καθώς μόνο ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να τον πλησιάσει σε απόσταση κάτω των 2 δεκάτων του δευτερολέπτου, με τους Πιάστρι, Αντονέλι και Νόρις να ακολουθούν και τον Χάμιλτον μπροστά από τον Λεκλέρ.

Oscar Piastri pushing those limits at the penultimate corner too!



This is going to come down to the finest of margins 🤏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/bWlU3WSyCQ — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Ο απίθανος χρόνος του Ράσελ από το πρώτο πέρασμα θα ήταν αρκετός για να του δώσει την pole αλλά ο Βρετανός τον βελτίωσε κατά λίγα χιλιοστά για να εξασφαλίσει την πρώτη του pole position στη Σιγκαπούρη. Ο Μαξ Φερστάπεν στο γύρο του συνάντησε το μονοθέσιο του Νόρις και αυτό ίσως τον επηρέασε, αλλά το σημαντικό είναι ότι διατήρησε τη 2η θέση ενώ ο Όσκαρ Πιάσρι ήταν 3ος, μπροστά από τον Κίμι Αντονέλι, που ήταν 4ος, και -κυρίως- μπροστά από τον Λάντο Νόρις που έμεινε στην 5η θέση. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Λεκλέρ, Χατζάρ, Μπέρμαν και Αλόνσο.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Σιγκαπούρη είναι προγραμματισμένος για τις 15:00 (ώρα Ελλάδας).

Αποτελέσματα