Με αιχμηρό τρόπο απάντησε στον παγκόσμιο πρωταθλητή ο Βρετανός της McLaren μετά τις κατηγορίες ότι τον εμπόδισε στις κατατακτήριες της Μαρίνα Μπέι.

Στον τελευταίο γύρο των κατατακτηρίων στο GP Σιγκαπούρης, ο Λάντο Νόρις επέστρεφε στα pits έχοντας εξασφαλίσει την 5η θέση στο grid, ενώ την ίδια στιγμή ο Μαξ Φερστάπεν επιχειρούσε τον τελικό του γρήγορο γύρο. Ο Ολλανδός μπλόκαρε στα φρένα στη στροφή 16, βγήκε εκτός τροχιάς και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντέδρασε έντονα με χειρονομίες προς τον Νόρις. Μετά το πέρας του Q3, o Φερστάπεν τόνισε πως θα θυμάται αυτή τη στιγμή, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο οδηγός της McLaren τον εμπόδισε.

Η απάντηση του Νόρις

Ο Νόρις, ωστόσο, εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στην κριτική, απαντώντας με αιχμηρό τόνο:

«Η Red Bull πάντα παραπονιέται. Παραπονιούνται για τα πάντα. Δεν ξέρω τι λέει. Ήμουν τρία δευτερόλεπτα μπροστά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς».

Η McLaren εκτός ρυθμού στη Σιγκαπούρη

Παρά την ένταση με τον Φερστάπεν, ο Νόρις είχε ήδη ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ο Βρετανός δεν κατάφερε να βρει τον απαιτούμενο ρυθμό και περιορίστηκε στην 5η θέση, πίσω από τον poleman Τζορτζ Ράσελ, τον ομόσταυλό του Όσκαρ Πιάστρι, τον Φερστάπεν και τον Κίμι Άντονέλι με τη Mercedes.

«Δεν ένωσα όλα τα κομμάτια του παζλ. Μιλάμε για μικρές λεπτομέρειες, αλλά το μονοθέσιο γενικά δεν βρίσκεται στο σωστό σημείο. Δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι. Να κάνουμε 1:29.1, όπως ο Ράσελ, είναι εκτός δυνατοτήτων μας αυτή τη στιγμή, όπως ήμασταν πέρυσι μπροστά από τους άλλους, τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί», σχολίασε ο Νόρις.

Ο οδηγός της McLaren τόνισε επίσης τις δυσκολίες με τα μπροστινά ελαστικά, που ταλαιπωρούν ιδιαίτερα το φετινό μονοθέσιο:

«Όλοι παλεύουν πολύ με τα μπροστινά ελαστικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε ότι είναι μία από τις αδυναμίες μας, και για μένα η υποστροφή είναι ο χειρότερός μου εφιάλτης».

