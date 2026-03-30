Δημόσια τοποθέτηση έκανε η Red Bull Racing μετά τις αναφορές πως ο Μαξ Φερστάπεν εξετάζει σοβαρά το ενεχόμενο να αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος της σεζόν.

Το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής σεζόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολο για τη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα δυσκολεύεται ιδιαίτερα έχοντας ένα μονοθέσιο που μοιάζει να βρίσκεται πιο κοντά στο midfield παρά στις κορυφαίες τρεις ομάδες.

Το καλύτερο αποτέλεσμά της είναι η 6η θέση του Μαξ Φερστάπεν στο GP Αυστραλίας. Στην Ιαπωνία ο Ολλανδός τερμάτισε 8ος εκκινώντας από την 11η θέση σε ένα τριήμερο στο οποίο ήταν στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους. Επιπλέον, μετά το τέλος του αγώνα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που τον θέλουν να εξετάζει σοβαρά να αποχωρήσει από τη Formula 1.

Η τοποθέτηση της Red Bull

Με τον Φερστάπεν να μην απολαμβάνει την οδήγηση και τους νέους κανονισμούς το κλίμα που επικρατεί στη Red Bull Racing δεν είναι ιδανικό. Παράλληλα οι αναβαθμίσεις που παρουσίασε στην Ιαπωνία δεν βοήθησαν στη βελτίωση του μονοθεσίου.

Για τις φήμες αποχώρησης του Φερστάπεν και τη γενική του δυσαρέσκεια μίλησε ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς. Ο Γάλλος ξεκαθάρισε τι ακριβώς συμβαίνει στις προσωπικές του συζητήσεις με τον Ολλανδό.

«Εστιάζουμε αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό είναι που κάνουμε. Δεν έχουμε καμία απολύτως συζήτηση για τα υπόλοιπα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αν του δώσουμε ένα καλό μονοθέσιο όλα αλλάζουν. Είμαι σίγουρος ότι όταν του δώσουμε ένα γρήγορο μονοθέσιο, θα είναι ένας πολύ, πολύ πιο χαρούμενος Μαξ. Όταν του δώσουμε ένα μονοθέσιο που μπορεί να πιέσει και να κάνει τη διαφορά, θα είναι επίσης ένας πιο χαρούμενος Μαξ. Ειλικρινά, τα γενικά προβλήματα είναι το 1% των συζητήσεών μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Μεκίς.

Η στάση της Red Bull στους κανονισμούς

Ο Μεκίς δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1, τονίζοντας πως υπάρχουν ορισμένες πτυχές που χρειάζονται βελτίωση.

«Οι κανονισμοί έχουν κάποια καλά στοιχεία, αλλά και πιο δύσκολες πτυχές. Ως άθλημα, μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες, θα συναντηθούμε στο διάλειμμα για να δούμε πώς μπορούμε να τους προσαρμόσουμε ώστε να γίνουν καλύτεροι».