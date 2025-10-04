Μπορεί να μην είπε ονόματα, όμως ο Ολλανδός της Red Bull Racing έριξε ευθύνη σε άλλον οδηγό για την απώλεια της pole position στη Μαρίνα Μπέι.

Για πρώτη φορά μετά την Ολλανδία, ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα ξεκινήσει Grand Prix της Formula 1 από την pole position. O Ολλανδός έκανε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες του GP Σιγκαπούρης και αύριο θα ξεκινήσει από τη δεύτερη καλύτερη θέση του grid.

To σημαντικό για τον 28χρονο είναι πως βρίσκεται μπροστά από τους αντιπάλους του στη μάχη του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Η pole που δεν ήρθε ποτέ

Μετά το τέλος του Q3 o Φερστάπεν ρωτήθηκε από τον πρώην οδηγό Ντέιβιντ Κούλθαρντ για το λάθος που έκανε στην τελευταία του προσπάθεια, με τον Ολλανδό να απαντά: «Αυτό συμβαίνει όταν έχεις ένα μονοθέσιο που πηγαίνει αργά μπροστά σου στα 2 δευτερόλεπτα. Το σημειώνω αυτό και θα το θυμάμαι», είπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Κούλθαρντ τον ρώτησε αμέσως λέγοντας: «Ποιος ήταν;».

Ο Φερστάπεν του απάντησε: «Όχι ο Όσκαρ. Κρίμα, θα ήμασταν πολύ κοντά στην pole. Οι κατατακτήριες εδώ είναι πολύ συναρπαστικές. Είμαι απογοητευμένος που δεν είμαι πρώτος. Μέχρι τώρα είχαμε ένα πολύ καλό τριήμερο. Το μονοθέσιο είναι άκρως ανταγωνιστικό και το να είμαστε 2οι είναι πολύ καλό».

Παρεμπόδιση ή λάθος του Φερστάπεν

Ο Ολλανδός τόνισε πως ο γύρος του καταστράφηκε από άλλο μονοθέσιο στο τέλος του Q3. Αυτό το μονοθέσιο ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, ένας εκ των διεκδικητών του τίτλου. Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο όμως, ο Φερστάπεν κάνει λάθος στη στροφή 16, καθώς μπλοκάρει τον τροχό του και χάνει το apex της στροφής.

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.