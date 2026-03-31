Σαν Σήμερα:Η φοβερή μάχη των αδερφών Σουμάχερ (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

O Μάρτιος έφτασε στο τέλος του και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την καθιερωμένη μας «βουτιά» στην ιστορία. Πότε ο Ντέιμον Χιλ ξεπέρασε τον πατέρα του σε νίκες στη Formula 1; Γιατί τα αδέρφια Σουμάχερ «χόρεψαν» σάμπα στη Βραζιλία; Πότε ήταν η πρώτη απογοήτευση του Σαρλ Λεκλέρ από τη Scuderia Ferrari; Αυτά, μαζί με το ποιος νίκησε στον αγώνα του MotoGP στην Αργεντινή το 2019, θα απαντηθούν παρακάτω.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ντέιμον Χιλ κατέκτησε μια άνετη νίκη στο GP Βραζιλίας και έφτασε τις 15 στη Formula 1, ξεπερνώντας τον πατέρα του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ζαν Αλεζί της Benetton, ο οποίος έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ζακ Βιλνέβ. Ο Καναδός εγκατέλειψε από οδηγικό λάθος κι έτσι ο Μίκαελ Σουμάχερ πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο με τη Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα το 2002, ο Μίκαελ Σουμάχερ κράτησε οριακά πίσω του τον αδερφό του, Ραλφ, για να πάρει τη νίκη στο GP Βραζιλίας. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren συμπλήρωσε το βάθρο. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την γκάφα του ποδοσφαιρικού θρύλου Πελέ κατά τον τερματισμό.



Ο Βραζιλιάνος είχε προσκληθεί για να κυματίσει την καρό σημαία, αλλά καθυστέρησε και έδωσε τον τερματισμό στον ένατο Τακούμα Σάτo. Οι κανονισμοί εκείνης της περιόδου όριζαν πως ο Ιάπωνας της Jordan ήταν (τεχνικά) ο νικητής, αλλά τα αποτελέσματα άλλαξαν και ο μεγάλος αδερφός Σουμάχερ διατήρησε τη νίκη του.

Σαν σήμερα το 2019, πραγματοποιήθηκε το ανατρεπτικό GP Μπαχρέιν, στην πίστα του Σακχίρ. Βασικός πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο νεαρός Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος εκκίνησε από την pole position. Στην εκκίνηση έκανε μεγάλο λάθος και έπεσε πίσω από τον teammate του, Σεμπάστιαν Φέτελ. Ωστόσο όχι μόνο αντέδρασε, αλλά τον προσπέρασε με εμφατικό τρόπο.



Παρόλο που έθεσε τις βάσεις για την πρώτη του νίκη στη Formula 1, ο Λεκλέρ ήρθε αντιμέτωπος με σημαντική απώλεια ισχύος στον κινητήρα του, ελάχιστους γύρους πριν τον τερματισμό. Ο ρυθμός του έπεσε κατακόρυφα και ο Μονεγάσκος προσπάθησε απεγνωσμένα να κρατηθεί στον αγώνα για να ελαχιστοποιήσει τις όποιες απώλειες. Τελικά, η νίκη κατέληξε στον Λιούις Χάμιλτον με τον Βάλτερι Μπότας να τον πλαισιώνει στο 1-2 για τη Mercedes. To Grand Prix τελείωσε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Αυτό, βοήθησε τον Λεκλέρ να σώσει τον αγώνα του και να τερματίσει τρίτος. Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο του στη Formula 1.

Σαν σήμερα, επίσης το 2019, η πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο φιλοξένησε το MotoGP Αργεντινής. Ο πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα και κατέκτησε τη νίκη, έχοντας εκκινήσει από την pole position.



Οδεύοντας προς μια σεζόν όπου εν τέλει σάρωσε τα πάντα, ο Ισπανός ξεπέρασε τη Yamaha του Βαλεντίνο Ρόσι και την Ducati του Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

