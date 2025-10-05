Έντονα παράπονα από την ομάδα του είχε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς πιστεύει πως έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα στη Μαρίνα Μπέι.

Μετά από την 1η θέση στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του GP Σιγκαπούρης ο Λιούις Χάμιλτον περίμενε κάτι καλύτερο από την 6η θέση στο Q3. Η SF-25 στα χέρια του έδειξε άκρως ανταγωνιστική, όμως η Ferrari δεν έδωσε τα εφόδια στον Βρετανό να πάρει το μέγιστο δυνατό.

Άξιο αναφοράς είναι πως στο Q3 έκανε με χρησιμοποιημένο σετ ελαστικών μισό δέκατο του δευτερολέπτου ταχύτερο χρόνο απ’ ότι στο Q1. Την ίδια ώρα ομάδες όπως Mercedes, Red Bull και McLaren βρήκαν από επτά έως και οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου από το Q1 στο Q3.

The love is mutual ❤️ pic.twitter.com/laBa7qSTkk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 4, 2025

Μία ακόμα χαμένη ευκαιρία

Ο Χάμιλτον δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στη Μαρίνα Μπέι, τονίζοντας ότι η Ferrari δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμη απόδοση.

«Έχω περάσει καλά μέχρι τώρα στο τριήμερο. Ένιωθα δυνατός από το Q1, είχα καλή αίσθηση στο μονοθέσιο και, ειλικρινά, πίστευα ότι παλεύαμε για τις πρώτες θέσεις. Αλλά ο τρόπος που εξελίχθηκε το πλάνο, με το πώς περιμέναμε στην έξοδο του pit-lane, χάνοντας θερμοκρασία στα ελαστικά, απλά μας στοίχισε. Όλα αυτά προστίθενται και στο τέλος δεν αξιοποιούμε τις κατατακτήριες όπως πρέπει. Θα χρειαστεί δουλειά για να βρούμε πώς να το βελτιώσουμε», είπε ο Βρετανός.

Ο Βρετανός τόνισε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο που προσεγγίζει η Ferrari τα προγράμματα των κατατακτηρίων: «Θα το συζητήσουμε εσωτερικά. Όλοι δουλεύουν πολύ σκληρά, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και τι κάνουν οι άλλοι. Η Mercedes, για παράδειγμα, βγήκε πρώτη, δεν έχασε θερμοκρασία στα ελαστικά και ήταν μπροστά. Εμείς περιμέναμε με το μονοθέσιο σβηστό και χάσαμε πέντε-έξι βαθμούς θερμοκρασίας. Αυτό δεν ανακτάται εύκολα σε έναν γύρο εξόδου και προετοιμασίας για την τελευταία προσπάθεια».

A tough Quali on the streets of Singapore, but the fight continues tomorrow 👊 pic.twitter.com/qpsJ4kTIft — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 4, 2025

Η χαμένη ευκαιρία για το πρώτο βάθρο στο 2025

Τέλος, ο Χάμιλτον στάθηκε στη χαμένη απόδοση στο Q3:

«Όταν έφτασα στο Q3, δεν είχα τίποτα. Είχα χάσει μισό δευτερόλεπτο μόνο από τα ελαστικά. Είναι απογοητευτικό, αλλά αύριο θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Η Ferrari, που συνεχίζει να δυσκολεύεται απέναντι σε Mercedes και McLaren, καλείται να βρει απαντήσεις ενόψει του αγώνα της Κυριακής, με τον Χάμιλτον να ψάχνει το πρώτο του βάθρο στο 2025 με τη Scuderia.

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.