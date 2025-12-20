Η αγορά των (πολύ) ακριβών αυτοκινήτων ζει στο δικό της σύμπαν

Παρά την οικονομική πίεση, οι κατασκευαστές κερδίζουν περισσότερα πουλώντας λιγότερα αλλά ακριβότερα μοντέλα.

Την ώρα που η συζήτηση γύρω από την αυτοκίνηση περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από το κόστος ζωής, την ακρίβεια και την αβεβαιότητα, ένα κομμάτι της αγοράς μοιάζει να κινείται σε εντελώς διαφορετικό σύμπαν. Τα ακριβά αυτοκίνητα, αυτά που συνηθίζουμε να αποκαλούμε πολυτελή, όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά συνεχίζουν να αυξάνουν τις πωλήσεις τους και -κυρίως- τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών.

Λιγότερες πωλήσεις, περισσότερα κέρδη

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αλλά πλέον γίνεται πιο καθαρό. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αντιληφθεί ότι δεν χρειάζεται να πουλάνε πολλά αυτοκίνητα για να είναι κερδοφόρες. Χρειάζεται να πουλάνε ακριβότερα. Με περισσότερα πακέτα, περισσότερες «εκδόσεις με χαρακτήρα», περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης και, φυσικά, με τιμές που ανεβαίνουν πιο γρήγορα από τα εισοδήματα.

Κάπως έτσι, το αυτοκίνητο παύει σταδιακά να είναι προϊόν μαζικής κατανάλωσης και μετατρέπεται σε αντικείμενο κοινωνικής διάκρισης. Όχι απαραίτητα με την κλασική έννοια της πολυτέλειας, αλλά με μια πιο σύγχρονη: εκείνη της πρόσβασης. Πρόσβαση στα πολύ βασικά: τεχνολογία, άνεση και ασφάλεια.

Το παράδοξο είναι ότι αυτή η στροφή συμβαίνει σε μια περίοδο όπου μεγάλο μέρος του κοινού δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες. Όμως η αγορά δεν λειτουργεί με βάση τον μέσο όρο. Λειτουργεί με βάση εκείνους που μπορούν και θέλουν να πληρώσουν. Και αυτοί, παγκοσμίως, όχι μόνο υπάρχουν, αλλά είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα για κάτι που τους διαφοροποιεί.

Το ρήγμα στην έννοια της προσιτής αυτοκίνησης

Για τους κατασκευαστές, το μοντέλο είναι ελκυστικό. Λιγότεροι όγκοι, μικρότερη πίεση παραγωγής, υψηλότερα κέρδη ανά μονάδα. Για την αυτοκίνηση συνολικά, όμως, δημιουργείται ένα ρήγμα. Το «αυτοκίνητο για όλους» γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να οριστεί, ενώ η έννοια της του «προσιτού» μεταφέρεται κυρίως σε μικρότερες κατηγορίες ή σε αγορές όπου το κόστος δεν έχει ακόμη εκτοξευθεί.

Το ερώτημα δεν είναι αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Όλα δείχνουν πως ναι. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της αυτοκίνησης. Γιατί όσο οι ακριβές επιλογές πληθαίνουν και βελτιώνονται, τόσο πιο έντονα φαίνεται το κενό από κάτω. Και αυτό το κενό δεν αφορά μόνο το πορτοφόλι, αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια της κινητικότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Ίσως, τελικά, η άνθηση των ακριβών αυτοκινήτων να μην είναι ένδειξη ευημερίας. Ίσως να είναι απλώς ο πιο καθαρός καθρέφτης των ανισοτήτων που έχουμε μάθει να θεωρούμε δεδομένες.

