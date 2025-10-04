Για μία ακόμη φορά ο Αυστραλός δεν είχε την ταχύτητα για την pole position, όμως πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα στις κατατακτήριες της Μαρίνα Μπέι.

Ο Όσκαρ Πιάστρι έπειτα από το κάζο του Αζερμπαϊτζάν επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και πήρε την 3η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Αυστραλός δεν είχε την ταχύτητα για την pole position, όμως μεγιστοποίησε το αποτέλεσμα που πήρε με έναν πολύ καλό χρόνο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές τον έφεραν πίσω από τον συνδιεκδικητή του τίτλου, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα ξεκινήσει 2ος τον αυριανό αγώνα

Ένα θετικό αποτέλεσμα

Μιλώντας για τις κατατακτήριες δοκιμές του μετά το τέλος του Q3 στη Μαρίνα Μπέι, ο Πιάστρι αποκάλυψε πως δεν είχε το ρυθμό για την pole position. Το σημαντικό για εκείνον πέρα από το αποτέλεσμα ήταν πως απέφυγε το οποιοδήποτε πρόβλημα.

«Προφανώς και θα ήθελα κάτι περισσότερο από μία 3η θέση. Δεν πιστεύω πως είχαμε ακόμη τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου να βρούμε για να πάρουμε την pole. Συνολικά είμαι πολύ χαρούμενος. Το τριήμερο μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά. Συνολικά ήταν μια καθαρή διαδικασία στις κατατακτήριες δοκιμές και αυτό είναι που μετράει», ανέφερε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας.

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

