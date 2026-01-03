Renault & Dacia: Αλλαγές στο δίκτυο της Grand Automotive Hellas

Η εισαγωγική εταιρεία ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας με τέσσερις εξουσιοδοτημένους διανομείς και επισκευαστές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μια νέα στρατηγική αναδιάταξη του δικτύου της πραγματοποιεί η Grand Automotive Hellas AE, αποκλειστικός εισαγωγέας των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η 31η Δεκεμβρίου 2025 αποτέλεσε την τελευταία ημέρα συνεργασίας με τέσσερα μέλη του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών.

Οι εταιρείες που αποχωρούν

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι παρακάτω επιχειρήσεις δεν ανήκουν πλέον στο δυναμικό της Grand Automotive Hellas:

Auto Profit M.IKE στην Καλλιθέα.

Automotivo ΑΕΒΕ με παρουσία σε Χαλάνδρι και Γέρακα.

Ρενήλ ΑΕΒΕ στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Κατάκης AE στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνεργαζόταν στον τομέα του After Sales.

Το «ευχαριστώ» της εισαγωγικής

Η Grand Automotive Hellas εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους απερχόμενους συνεργάτες, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στην εμπορική πορεία των Renault και Dacia στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αναδιαμόρφωση του χάρτη εξυπηρέτησης των δύο μαρκών, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες σε κομβικές περιοχές της Αττικής και της συμπρωτεύουσας.