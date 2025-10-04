Ο Μάρκο Μπετζέκι έκανε την απόλυτη επιστροφή στη Μανταλίκα, έχοντας πέσει 8ος στον πρώτο γύρο - Στο... πουθενά οι Μάρκεθ και Μπανάια.

Ο 18ος φετινός Αγώνας Σπριντ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του GP Ινδονησίας, στην πίστα της Μανταλίκα και μας προσέφερε μια επική επιστροφή από τον τελικό νικητή και μια ωραία μάχη στον τελευταίο γύρο. Ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα ήταν χωρίς αμφιβολία ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia, ο οποίος έκανε πολύ κακή εκκίνηση από την pole και έπεσε πολύ πίσω, στην 8η θέση. Στη συνέχεια όμως ήταν απίστευτα γρήγορος και παρότι έφτασε σχεδόν 3 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή, με δαιμονιώδη ρυθμό κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και στο τέλος, έπειτα από μια ωραία μάχη, να περάσει τον Φερμίν Αλντεγκέρ, που είχε την πρωτοπορία σε όλο τον αγώνα, για να πάρει αυτήν τη σπουδαία νίκη.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την Gresini Ducati, ο οποίος εντυπωσίασε στις κατατακτήριες και έφτασε μιαν ανάσα από την πρώτη του νίκη στο MotoGP. Ο νεαρός ρούκι είχε πολύ καλό ρυθμό σε όλο τον αγώνα και διατήρησε την πρωτοπορία που πήρε μετά την εκκίνηση, αλλά στο τέλος δεν είχε τρόπο να αμυνθεί στον Μπετζέκι, που ήταν σε δική του κλάση όλο το 3ήμερο.

Στην 3η θέση βρέθηκε και η άλλη Aprilia που έτρεξε στον αγώνα (ο Χόρχε Μαρτίν και ο Άι Ογκούρα απουσίαζαν λόγω τραυματισμού) με αναβάτη τον Ραούλ Φερνάντεθ. Ο νεαρός Ισπανός ήταν πολύ γρήγορος και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Ακολούθησαν οι Άλεξ Μάρκεθ, Τζοάν Μιρ, και Λούκα Μαρίνι.

Ασυνήθιστα κακή εμφάνιση από την εργοστασιακή Ducati Lenovo, με τον Μαρκ Μάρκεθ να τερματίζει στην 7η θέση και τον Πέκο Μπανάια να κάνει ίσως το χειρότερο φετινό του αγώνα και να τερματίζει τελευταίος, στη 14η θέση. Οι Τσάντρα, Ακόστα, Μπαστιανίνι και Κουαρταραρό είχαν πτώσεις και εγκατέλειψαν.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Μανταλίκα θα εκκινήσει στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα