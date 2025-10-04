Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia δεν είχε αντίπαλο και έκανε ρεκόρ πίστας – στην 9η θέση ο Μαρκ Μάρκεθ.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP συνεχίζεται χωρίς αγώνα με τον 18ο φετινό αγώνα να διεξάγεται στην Ινδονησία, όπου είδαμε ένα σκηνικό πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Στην pole position με εντυπωσιακό χρόνο και απόλυτο ρεκόρ πίστας βρέθηκε ο Μάρκο Μπετζέκι με την εργοστασιακή Aprilia, ο οποίος διέλυσε τον ανταγωνισμό και ήταν 4 δέκατα ταχύτερος από τον δεύτερο.

Bullet Bez flies to pole with a first 1:28 at Mandalika! 🚀#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/KN5QTSCROx October 4, 2025

Στη 2η θέση βρέθηκε ο επίσης εντυπωσιακός Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini, για πρώτη φορά στην καριέρα του στο MotoGP, και μάλιστα με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του. Ο Ραούλ Φερνάντεθ με την Aprilia της Trackhouse πήρε την 3η θέση. Πολύ πίσω έμειναν τα αδέλφια Μάρκεθ, με τον Άλεξ στην 7η θέση και τον Μαρκ στην 9η, ενώ ο Πέκο Μπανάια θα εκκινήσει τους αγώνες από τη 16η θέση.

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών στη Μανταλίκα ήταν και το πιο ασυνήθιστο της σεζόν, καθώς σε αυτό έπαιρναν μέρος και οι δύο εργοστασιακές Ducati Lenovo με τον πρόσφατα εστεμμένο πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ και τον νικητή του προηγούμενου αγώνα στην Ιαπωνία Πέκο Μπανάια.

Τελικά ήταν όντως δύο Ducati GP25 που πέρασαν στο Q2, αλλά η ταχύτερη από αυτές ήταν βαμμένη στο κίτρινο της VR46 και είχε στη σέλα της τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Η άλλη ήταν, όπως αναμενόταν, η κόκκινη μοτοσικλέτα με τον αριθμό 93 και τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Φράνκο Μορμπιντέλι έχασε το εισιτήριο μόνο για λίγα χιλιοστά ενώ ο Πέκο Μπανάια έμεινε πολύ πίσω και θα βρεθεί στη 16η θέση του γκριντ.

Q2

Μπαίνοντας στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί και αυτό ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι με την εργοστασιακή Aprilia και ο Ιταλός φρόντισε να το επιβεβαιώσει, όταν ταχύτατος από την πρώτη κιόλα γρήγορη προσπάθεια και ανέβηκε στην κορυφή, μπροστά από τους Πέδρο Ακόστα και Λούκα Μαρίνι. Ο Κουαρταραρό είχε πτώση και έμεινε στην τελευταία θέση.

Οι αναβάτες ωστόσο έκαναν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, που δεν άλλαξε δραματικά την εικόνα. Ο Μάρκο Μπετζέκι βελτίωσε το χρόνο του και εξασφάλισε την 3η του φετινή pole position, συντρίβοντας το ρεκόρ πίστας. Θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης εξασφάλισαν επίσης οι Φερμίν Αλντεγκέρ (Gresini Ducati) στη 2η θέση και ο Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia) στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Ρινς, Ακόστα και Μαρίνι, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ έμεινε μόλις στην 9η θέση.

Ο Αγώνας Σπριντ στην Ινδονησία θα εκκινήσει στις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1