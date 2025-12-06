F1 - Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»
Με δύο θαυμάσιους γύρους στο Q3 του GP Άμπου Ντάμπι, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μία άκρως σημαντική pole position για τον αυριανό αγώνα. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing κέρδισε αυτούς της McLaren και για 8η φορά εφέτος θα εκκινήσει από την καλύτερη θέση αγώνα.
Setting the scene for tomorrow's decider 🍿#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/v7bNBUpKxe— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 6, 2025
Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
Μετά το τέλος του Q3 ο Φερστάπεν μίλησε σχετικά με το τι έζησε στη μάχη της pole position και εστίασε στα… μαθήματα που πήρε στο Q2.
«Στο Q2 ήμουν με χρησιμοποιημένο σετ ελαστικών. Σε αυτή την πίστα όσο πέφτει η θερμοκρασία μπορείς να πιέσεις όλο και περισσότερο και αυτό κάναμε. Βρήκαμε χρόνο και είμαι τρομερά χαρούμενος που είμαι πρώτος. Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και το μονοθέσιο. Αυτό κάναμε στις κατατακτήριες», είπε αρχικά.
Όσο για τις αλλαγές που έκανε πριν τις κατατακτήριες δοκιμές, ο οδηγός της Red Bull Racing ανέφερε: «Χρειάζεται να μαντέψεις πόσο θα βελτιωθεί η πίστα σε πρόσφυση και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Δεν είσαι ποτέ 100% σίγουρος. Όσα αλλάξαμε με βοήθησαν να νιώσω καλύτερα στις κατατακτήριες».
A grandstand finish to qualifying! 🍿
What a performance from Max 💪#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Ou2WLzlw0V— Formula 1 (@F1) December 6, 2025
Οι τακτικές για την κατάκτηση του τίτλου
Ερωτώμενος σχετικά με την προσέγγισή του στον αγώνα και τι μπορεί να κάνει για να αποσυντονίσει τους οδηγούς της McLaren, o Ολλανδός είπε:
«Θα μάθουμε αύριο. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Φυσικά και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου θα έχω το πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε τύχη για ό,τι συμβαίνει πίσω μας».
Όλη η δράση του τελικού της F1 στο Gazzetta
Τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση του GP Άμπου Ντάμπι σβήνουν την Κυριακή στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή του 2025.