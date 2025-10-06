BMW R 12 G/S: Έφτασε Ελλάδα το εμβληματικό βαυαρικό Big Enduro - Πόσο κάνει και πού θα το βρείτε (vid)

Η αναβίωση του εμβληματικού R 80 G/S ακούει στο όνομα R 12 G/S και επιτέλους η BMW Motorrad πήρε απόφαση να μας προσφέρει ένα μοντέλο που πολλοί περίμεναν εδώ και χρόνια.

Το 1980 η BMW Motorrad προχώρησε στην παραγωγή μιας enduro με κινητήρα boxer και έτσι γεννήθηκε η BMW R 80 G/S, μια μοτοσικλέτα off-road μαζικής παραγωγής που όμοιά της δεν είχε υπάρξει πριν. Εκείνη την εποχή εντυπωσίασε σε πολλούς τομείς, όντας ικανή να κινηθεί με αξιώσεις εκτός δρόμου, να ταξιδέψει με δύο άτομα και αποσκξευές, αλλά και να χρησιμοποιείται σε καθημερινή αστική χρήση. Με λίγα λόγια, τα διακριτικά G/S (“Gelände/Straße” που σημαίνουν off-road/Street) ενσάρκωναν έναν πολύπλευρο χαρακτήρα. Με τη σειρά της, η νέα R 12 G/S ενσαρκώνει έξυπνα το πνεύμα μιας off-road enduro με boxer κινητήρα και εμφάνιση α λα R 80 G/S και το μεταφέρει στο σήμερα, εμπλουτισμένο με σύγχρονη τεχνολογία.

Ισχυρός boxer

Ο αεροελαιόψυκτος δικύλινδρος boxer των 1.170cc αποδίδει 109hp στις 7.000rpm και μέγιστη ροπή 115Nm, βγάζοντας στην ατμόσφαιρά λιγότερους ρύπους καθόσον Euro5+, αλλά και έναν χαρακτηριστικό μεθυστικό ήχο από το ψηλά τοποθετημένο τελικό, το οποίο με την εμφάνισή του προδίδει μια κλασσική μοτοσικλέτα enduro. Στο βασικό εξοπλισμό υπάρχουν τα riding modes «Rain», «Road» και «Enduro», όπως επίσης και το Dynamic Traction Control (DTC). Για εκτός δρόμου χρήση το DTC μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως. Επίσης, η μοτοσικλέτα είναι στάνταρ εξοπλισμένη με το σύστημα engine drag torque control (MSR). Το Shift Assistant Pro, που διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός, επιτρέπει τις αλλαγές ταχυτήτων χωρίς τη χρήση συμπλέκτη και προς πάσα κατεύθυνση. Λειτουργεί με εξαιρετικά γρήγορους χρόνους αλλαγών και με ανεπαίσθητη διακοπή της ισχύος.

Κύρια χαρακτηριστικά R 12 G/S

• Κλασική σχεδίαση enduro

• Αεροελαιόψυκτος δικύλινδρος boxer κινητήρας με ισχύ 109hp και ροπή 115Nm

• Μονή εξαγωγή αριστερά με ψηλά τοποθετημένο κωνικής διατομής τελικό

• Σωληνωτό πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα με κεφαλή πιο μπροστά και ψηλά τοποθετημένη. Βιδωτό υποπλαίσιο.

• Πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι μπροστά και ψαλίδι Paralever με κεκλιμένο, πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ με μοχλικό

• Μπροστινός τροχός 21” και πίσω 17”, στάνταρ. Πίσω τροχός 18” ως μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού "Enduro Package Pro"

• Αξονικά τοποθετημένες πλευστές δαγκάνες δύο εμβόλων, ατσάλινα σωληνάκια υψηλής πίεσης και δίσκοι 310mm

• BMW Motorrad ABS Pro για ασφαλές φρενάρισμα ακόμα και στις στροφές

• "Rain", "Road" και "Enduro” riding modes, στάνταρ. Πρόσθετο "Enduro Pro" riding mode διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός

• DTC (Dynamic Traction Control) και engine drag torque control (MSR) στάνταρ

• Κλασικός στρογγυλός πίνακας οργάνων και πρίζα 12 V. Ψηφιακή οθόνη διατίθεται ως προαιρετικός εργοστασιακός εξοπλισμός

• Ισχυρές μονάδες φώτων LED στάνταρ και προσαρμοζόμενο “Headlight Pro” ως προαιρετικός, εργοστασιακός εξοπλισμός

• Keyless Ride για άνετο έλεγχο ξε/κλειδώματος μέσω τηλεχειρισμού στάνταρ

• Ειδική γκάμα εργοστασιακού εξοπλισμού εξατομίκευσης διατίθεται μέσω της σειράς Γνήσιων Αξεσουάρ premium ποιότητας της BMW Motorrad.

Ήρθε Ελλάδα

Η εμβληματική Enduro της BMW είναι πλέον ετοιμοπαράδοτη με τιμή από 18.290€ και μπορείτε να τη βρείτε στη Spanos BMW Motorrad. Σύντομα θα επανέρθουμε με μια πλήρη παρουσίαση και τις οδηγικές μας εμπειρίες!