BMW R 80 G/S: Η περιπετειώδης Γερμανίδα που άλλαξε την ιστορία στα μεγάλα On/Off

Ο Βασίλης Ορφανός παρουσιάζει τη την BMW R 80 G/S του 1981 που μόνη της δημιούργησε μια κατηγορία στις αρχές της δεκαετίας του '80.

Πρόκειται για ένα μοντέλο της BMW, η ιστορία του οποίου ξεκίνησε με ένα νέο διευθυντή στο τμήμα μοτοσικλετών της Βαυαρικής φίρμας, τον Καρλ Γκέρλινγκερ. Στην προσπάθεια του να αλλάξει τα πράγματα και να σώσει το γερμανικό εργοστάσιο από την επέλαση των Ιαπώνων -και τη χρεωκοπία που ήταν προ των πυλών- βασίστηκε σε έναν εντουρά μηχανικό, τον Λάζλο Πέρες, ο οποίος είχε εξελίξει πολλές μοτοσικλέτες για χρήση εκτός δρόμου και αρκετές καθαρόαιμες εντούρο της BMW.

Σε αυτό το σημείο πολλοί πιστεύουν ότι οι Βαυαροί κατασκεύαζαν αποκλειστικά μοτοσικλέτες για χρήση δρόμου. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η BMW τόσο προπολεμικά όσο και μετά τον 2ο Π.Π. συμμετείχε σε πολλούς χωμάτινους αγώνες είτε με μονοκύλινδρους σε εγχώρια πρωταθλήματα είτε με δικύλινδρους κινητήρες Boxer 500 ή 600 κ.εκ. σε παγκόσμια πρωταθλήματα όπως στα I.S.D.T. International Six Days Trial το 50 και το 60 με διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. (Το I.S.D.T μετά έγινε I.S.D.E. International Six Days Enduro). Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι τις απαιτήσεις ενός International Six Days Enduro, έχοντας πέντε (5) συμμετοχές σε Πολωνία το 1995, Πορτογαλία το 1999, Γαλλία το 2001, Βραζιλία 2003, Νέα Ζηλανδία το 2007 κατακτώντας χάλκινο και ασημένιο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα του εντούρο.

Εκείνη τη στιγμή ο ίδιος μηχανικός που είχε κατασκευάσει ένα πρωτότυπο με την ονομασία «Κόκκινος Διάβολος», το Red Devil, με δικύλινδρο boxer κινητήρα, μεγάλο ρεζερβουάρ 20 λίτρων για μεγαλύτερη αυτονομία, μονόμπρατσο πίσω ψαλίδι με ενσωματωμένο τον άξονα του διαφορικού, δισκόφρενο μπροστά με μπροστινό τροχό 21 ιντσών και πίσω με 18 ίντσες αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε διάφορα προβλήματα για τα πρώτα δύο πρωτότυπα. Ουσιαστικά βασίστηκε σε ένα πολιτικό μοντέλο με αρκετές δυνατότητες για χρήση εκτός δρόμου, δηλαδή το πρώτο δικύκινδρο on/off σε παγκόσμια πρώτη.

Ήδη η YAMAHA είχε κάνει την κίνηση της με το XT 500 αλλά σε μονοκύλινδρη έκδοση και είχε κερδίσει στο πρώτο Rally Paris Dakar το 1979. Με αυτά τα δεδομένα, αναλαμβάνει την εξέλιξη ώστε να βγει στην παραγωγή η πρώτη GS ο Ρούντιγκερ Γκούτσε και αυτός λάτρης του εντούρο με ειδίκευση στις αναρτήσεις. Για κινητήρα αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τον R 80 σε διάταξη boxer με 50 ίππους αρχικά. Για τροχούς στο μπροστινό της τμήμα έβαλαν διάμετρο 21 ιντσών ενώ πίσω τοποθετούν 18άρα ζάντα.

Αυτό που έφερε την επανάσταση όμως είναι η χρήση μονάδας μονού μπράτσου με ενσωματωμένο τον πίσω άξονα κίνησης με μονό αμορτισέρ που εκτελεί και χρέη ψαλιδιού. Αυτό το αρχικό σύστημα η BMW το ονομάζει Monolever. Για ελαστικά σε συνεργασία με τον γνωστό οίκο της γερμανικής Metzeler εξελίσσουν τα πρώτα ελαστικά για διπλή χρήση τα γνωστά με την ονομασία Sahara.

Με συνοπτικές διαδικασίες στις αρχές του 1980 κατασκευάζονται δύο μοντέλα προπαραγωγής (κάτι από το KORRES PROJECT μου θυμίζει αυτό) μετά τα πρώτα πρωτότυπα με τα οποία ο εκπρόσωπος τύπου της BMW, Κάλι Χάουφσταντ μαζί με ένα δημοσιογράφο, τον Χανς Πέτερ Λάιχτ, ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι στην νότια Αμερική με σκοπό να τα δοκιμάσουν στις πιο σκληρές συνθήκες οδήγησης, τόσο εκτός όσο και εντός δρόμου.

Η συνταγή είχε πετύχει, οι δύο αναβάτες επιστρέφουν με τις καλύτερες εντυπώσεις αφού οι νέες μοτοσυκλέτες ανταποκρίνονται χωρίς κανένα ουσιαστικό πρόβλημα σ' αυτή τη δοκιμασία και ουσιαστικά η ροή της ιστορίας αλλάζει για ότι ξέρουμε μέχρι σήμερα σε μορφή περιπέτειας (adventure) στο χώρο της μοτοσυκλέτας. Η ιστορία μετά είναι λίγο πολύ γνωστή. Η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα παρουσιάζετε επίσημα τον Οκτώβριο του 1980 στο σαλόνι μοτοσικλέτας της Κολωνίας.

Αμέσως μετά η γερμανική εταιρία αποφασίζει να συμμετέχει στο πιο δύσκολο αγώνα του κόσμου στο Ράλλυ Παρίσι-Ντακάρ, ρίχνοντας όλη της την ενέργεια σε ένα αγώνα που αποκτά τρομερή δημοσιότητα για τη δυσκολία και τη μαγεία που προσδίδει στο κοινό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του συγκεκριμένου αγώνα συμμετέχει εταιρεία με δικύλινδρο κινητήρα για περισσότερη δύναμη και ροπή. Το 1981 με οδηγό τον Γάλλο Ιμπέρ Οριόλ η BMW κερδίζει την πρώτη θέση με την αγωνιστική έκδοση του R 80 G/S. Ο συγκεκριμένος αναβάτης, με το προσωνύμιο «Αφρικανός», άλλαξε τη ροή της ιστορίας, στο πιο περιπετειώδη αγώνα του πλανήτη. Μιας ιστορίας που την έζησα και προσωπικά όταν ο Οριόλ μού έδωσε εκκίνηση το 2003 στην πρώτη μου συμμετοχή στο Rally Dakar. Αυτό όμως που θα μου μείνει για πάντα στην ψυχή μου στο δικό μου Dakar σαν νικητής την ίδια χρονιά στη κατηγορία των 400 κ.εκ., ήταν η στιγμή απονομής στη ράμπα του τερματισμού, όπου είχα την τιμή να μου την κάνει ξανά ο ίδιος ο αναβάτης Θρύλος.

Οδηγώντας την R 80 G/S σήμερα

Περνώντας στο σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά να οδηγήσω την R 80 G/S μοντέλο 1985 του φίλου Γιώργου Χρυσαφίδη. Ας μην ξεχνάμε ότι τα αρχικά G/S προέρχονται από τις γερμανικές λέξεις Gelande/Strasse που σημαίνουν Χώμα και Δρόμος. Προσωπικά την οδήγησα και σε άσφαλτο και σε χώμα.





Αμέσως μόλις ανέβεις στη χαμηλή σε ύψος σέλα της νιώθεις πολύ οικεία. Βάζοντας τον boxer κινητήρα της σε λειτουργία με τη μίζα και αρχίζοντας να κινείσαι, συνειδητοποιείς το χαμηλό κέντρο βάρους. Το μεγάλο τιμόνι της, βοηθά τους μοχλούς μεταξύ των χεριών σου, διευκολύνοντας το έργο του αναβάτη σε επιτόπου κινήσεις. Είναι ευκολοδήγητη και εμπνέει στιβαρότητα και ασφάλεια. Οι σχέσεις κλιμάκωσης στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι «κοντές» με αποτέλεσμα να ζωντανεύουν στις επιτάχυνσεις αλλά και στις ρεπρίζ. Ακόμα και με μία ταχύτητα στο κιβώτιο η άφθονη ροπή του κινητήρα σε βοηθούν ώστε να μην είναι αναγκαία η συχνή αλλαγή ταχυτήτων. Με συνολικό βάρος που δεν ξεπερνά τα 200 kgr και με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 165 km/ώρα είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική.

Στο χώμα οδηγικά την πίεσα περισσότερο από ότι στην άσφαλτο, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, σεβόμενος τα χρόνια της. Η R 80 G/S περνάει από παντού με άνεση. Της αρέσουν και προτιμά ανοιχτές χωμάτινες διαδρομές γεγονός που την βοηθά να κρύβει τα κιλά της, είναι όμως το ίδιο στιβαρή όπως και στο δρόμο. Οι αναρτήσεις για τα χρόνια της είναι ικανοποιητικές και λειτουργικές, πηγαίνοντας τον τυχερό ιδιοκτήτη της όπου της πει και όπου της ζητήσει. Άλλωστε πιστεύω προσωπικά ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορείς με τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα να πραγματοποιήσεις το γύρο του κόσμου χωρίς κανένα πρόβλημα. Αρκεί να τη σέβεσαι και να τη φροντίζεις!

Εν κατακλείδι

Η πληθώρα των σύγχρονων ηλεκτρονικών, των μεγάλων ιπποδυνάμεων, των ελαφρότερων υλικών που όμως βγάζουν πολλές ζημιές στις τελευταίου τύπου μοτοσικλέτες, δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο πλέον. Αυτή η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα πέτυχε το ρητό: Νίκη την Κυριακή, πωλήσεις τη Δευτέρα. Στο τέλος κατάφερε και έσωσε -εκ του αποτελέσματος- τη Βαυαρική φίρμα με τον έλικα των αεροπλάνων για σήμα από την πτώχευση. Εμείς, με τη σειρά μας, περάσαμε ευχάριστα μαζί της, για αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γιώργο Χρυσαφίδη για την παραχώρηση της προσωπικής του R 80 G/S για αυτήν, την παρουσίαση. Β.Ο.