Yamaha XSR 125: Η πόρτα της οικογένειας Sport Heritage ανοίγει με 3.950 ευρώ

Vintage σχεδίαση, σύγχρονα χαρακτηριστικά και νέα, χαμηλότερη τιμή για τη Yamaha XSR 125.

Η Yamaha ανακοίνωσε σημαντική μείωση τιμών για τη μικρότερη μοτοσυκλέτα της σειράς Sport Heritage, καθιστώντας την πιο προσιτή σε όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της retro αισθητικής με σύγχρονη τεχνολογία. Η βασική έκδοση XSR 125 προσφέρεται πλέον στα 3.950 ευρώ (από 4.650), ενώ η πιο premium XSR 125 Legacy κοστίζει 4.550 ευρώ (από 5.250), με όφελος 700 ευρώ και για τις δύο εκδόσεις. Το μοντέλο ενσωματώνει το DNA της σειράς «Faster Sons», με vintage σχεδίαση, αλλά πλήρως σύγχρονο εξοπλισμό.

Κάτω από το κλασικό «περίβλημα» βρίσκεται ένας υγρόψυκτος κινητήρας 125 κ.εκ. με VVA, που αποδίδει 15 ίππους και 11,5 Nm ροπής, επιτρέποντας οδήγηση με δίπλωμα Α1. Το πλαίσιο Deltabox και το ανεστραμμένο πιρούνι 37 χιλ. δίνουν στιβαρότητα και ακρίβεια, ενώ το χαμηλό βάρος (140 κιλά γεμάτη) καθιστά τη μοτοσυκλέτα ευέλικτη στην πόλη.

Στα σύγχρονα στοιχεία εξοπλισμού περιλαμβάνονται πλήρης LED φωτισμός, στρογγυλό LCD όργανο, ABS, αλλά και κατανάλωση μόλις 2,1 λ./100 χλμ. Η έκδοση Legacy ξεχωρίζει με ακτινωτές ζάντες, χρυσές λεπτομέρειες και την απόχρωση Historic Black, για πιο έντονο café racer χαρακτήρα. Οι νέες XSR 125 και XSR 125 Legacy διατίθενται ήδη μέσω του δικτύου συνεργατών της Yamaha Motor Ελλάς.