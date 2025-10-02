Aprilia SR GT Replica 2025: Το σκούτερ πόλης με DNA από το MotoGP

Η νέα έκδοση του urban adventure scooter της Aprilia αντλεί έμπνευση από τις RS-GP του MotoGP και υπόσχεται μοναδική σπορ αίσθηση στην καθημερινή οδήγηση.

Η Aprilia παρουσίασε το νέο SR GT Replica 2025, την πιο σπορ εκδοχή του «urban adventure» scooter της, που ντύνεται με τα χρώματα της εργοστασιακής ομάδας Aprilia Racing στο MotoGP. Η αισθητική είναι εμπνευσμένη από τις RS-GP που οδηγούν οι Χόρχε Μαρτίν –παγκόσμιος πρωταθλητής– και Μάρκο Μπετζέκι, συνδέοντας απευθείας το σκούτερ με το κορυφαίο επίπεδο αγώνων ταχύτητας.

Το SR GT Replica ξεχωρίζει με τον ματ μαύρο χρωματισμό, τα κόκκινα και μοβ γραφικά, καθώς και το μεγάλο λογότυπο “aprilia” που διατρέχει το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες συνεχίζονται με μαύρες ζάντες και κόκκινες πινελιές στον μπροστινό τροχό, φρένα τύπου «μαργαρίτα» και ελαστικά με σπορ πέλμα δρόμου. Τα λογότυπα των χορηγών και οι αριθμοί των δύο αναβατών προσθέτουν μια αυθεντική αγωνιστική ταυτότητα.

Κάτω από την αγωνιστική εμφάνιση, το SR GT Replica προσφέρεται σε δύο εκδόσεις κινητήρα: 125 και 200 κυβικών εκατοστών. Και οι δύο είναι τετραβάλβιδοι, υγρόψυκτοι και συμβατοί με τις προδιαγραφές Euro 5+. Ο μικρότερος αποδίδει 11 kW (15 ίππους) και 12 Nm ροπής, ενώ ο μεγαλύτερος 13 kW (17,6 ίππους) και 16,5 Nm, εξασφαλίζοντας ζωντανή επιτάχυνση και χαμηλή κατανάλωση σε όλες τις συνθήκες.

Με τις διαδρομές ανάρτησης αυξημένες κατά 25% σε σχέση με ένα κλασικό scooter πόλης, το SR GT προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις λακκούβες και περισσότερη ευελιξία σε κακοτράχαλα αστικά τοπία. Ο συνδυασμός του χαμηλού βάρους, του δυναμικού στήσιμου και της άμεσης απόκρισης το καθιστούν μια πρόταση που γεφυρώνει τον κόσμο των scooter με το DNA των αγωνιστικών μοτοσυκλετών.

Το νέο Aprilia SR GT Replica 2025 είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή 3.549 ευρώ για την έκδοση 125 και 3.749 ευρώ για την έκδοση 200, συνοδευόμενο από 4 χρόνια εγγύηση.