BMW R 1300 R TITAN: Ένας Τιτάνας που γεννήθηκε για να κερδίζει αγώνες Dragster

Μια μικρή ομάδα υπαλλήλων της BMW Motorrad είχε την ευκαιρία να ζωντανέψει το πάθος της μέσα από ένα λίαν φουτουριστικό R 1300 RS.

Όχι δεν είναι η μοτοσικλέτα του Mad Max, είναι ένα roadster που του άλλαξαν -όχι μόνο- τα φώτα και το αποτέλεσμα σίγουρα είναι ψαρωτικό. Οι εργαζόμενοι της Βαυαρικής φίρμας Philipp Ludwig, Andreas Martin, Theresa Stukenbrock και οι κατασκευαστές πρωτοτύπων Paul Summerer και Thomas Becker συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό όχημα ειδικά για αγώνες επιτάχυνσης (Dragster).

Οι χαρακτηριστικές γραμμές του ρεζερβουάρ και του φέρινγκ του BMW R 1300 R αντικατοπτρίζονται στο μονοκόμματο στυλ που είναι χαρακτηριστικό των αγωνιστικών κατασκευών, με το εντυπωσιακό πάνελ αεραγωγών να ενισχύει τη δυναμική εικόνα του πρωτότυπου. Οπτικά, το βάρος δείχνει να πιέζεται πάνω από το μπροστινό τροχό, έτσι ώστε κατά την εκκίνηση να τον κρατήσει σε επαφή με την άσφαλτο για όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι συνολικές αναλογίες της μοτοσικλέτας είναι συμπαγείς και χτισμένες γύρω από το κεντρικό κομμάτι, τον κινητήρα boxer των 1300cc.

Η Akrapovic, μακροχρόνιος συνεργάτης της BMW Motorrad, βοήθησε στην ανάπτυξη του TITAN σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξάτμισης τιτανίου, που ενισχύει τον χαρακτήρα αυτής της custom μοτοσικλέτας τόσο οπτικά όσο και ακουστικά. Η εξάτμιση βγαίνει από τους δύο κυλίνδρους, ενώνεται για λίγο κάτω από τη μοτοσικλέτα και καταλήγει σε μια έξοδο δύο πανέμορφων τελικών πάνω από την εντυπωσιακή ουρά. Ένα δοχείο με επιθετική εμφάνιση βρίσκεται ανάμεσά τους, ψεκάζοντας τον κινητήρα με οξείδιο του αζώτου με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ο “Τιτάνας” έχει δεχθεί και ένα ειδικά κατασκευασμένο πλαίσιο Wilbers, που συνεργάζεται με ένα μακρύ μονόμπρατσο ψαλίδι. Τα μαρσπιέ εκτείνονται πολύ προς τα πίσω, παρέχοντας στον οδηγό την απαραίτητη στήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ίνες άνθρακα διανθίζουν μέρη της μοτοσικλέτας, σε μια προσπάθεια να κρατηθεί χαμηλά το συνολικό βάρος. Στο πάνω μέρος του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει τοποθετηθεί μία μεγάλη οθόνη τύπου tablet, με την τάπα πλήρωσης να έχει μεταφερθεί πιο κάτω. Τέλος, δύο περίτεχνες μανέτες συμπλέκτη και φρένου της Magura εγγυώνται καλύτερη αίσθηση και αποτελεσματικότητα.

Και όπως δηλώνει το εργοστάσιο, το 1300 R TITAN είναι μια custom μοτοσικλέτα που ενσαρκώνει το πάθος και την ακρίβεια της BMW Motorrad σε κάθε λεπτομέρεια!