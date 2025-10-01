H κινεζική μάρκα που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, έφθασε σε παραγωγή το 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα.

H Leapmotor, η μάρκα από την Κίνα που διαθέτει στην Ευρώπη τα μοντέλα της σε συνεργασία με την Stellantis, ανακοίνωσε ότι έπιασε σε παραγωγή το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου οχημάτων. Μάλιστα από τις 500.000 έως το 1 εκατ. χρειάστηκε λιγότερο από ένα έτος (343 ημέρες).

Τα σημαντικά νέα για την Ελλάδα αφορούν την επικείμενη άφιξη του Β10, ενός compact ηλεκτρικού SUV:

μήκος 4,52 μέτρα

ισχύς 218 ίπποι

ροπή 240 Nm

επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 8 δλ.

μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ/ώρα.

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές:

Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP

η δεύτερη έχει χωρητικότητα 67,1 kWh με αυτονομία 434 χλμ.

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.