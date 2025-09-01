Τα πρώτα Leapmotor B10 βρίσκονται στο πλοίο για την Ευρώπη, ενόψει της πρεμιέρας στην έκθεση του Μονάχου.

Στο πλοίο της Grimaldi Lines προς την Ευρώπη βρίσκονται τα πρώτα Leapmotor B10. Το νέο ηλεκτρικό SUV θα κάνει πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (9-14 Σεπτεμβρίου) και στη συνέχεια θα αρχίσει να διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως ανακοίνωσε η Leapmotor International, ο τιμοκατάλογος του Β10 στην Ευρώπη θα αρχίζει κάτω από τις 30.000 ευρώ και συγκεκριμένα από τις 29.900 ευρώ. Απομένει να μάθουμε τις τιμές Leapmotor B10 στην Ελλάδα, όπου οι πωλήσεις θα αρχίσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Τα χαρακτηριστικά του Leapmotor B10

To ηλεκτρικό C-SUV έχει μήκος 4,52 μέτρα και τοποθετείται κάτω από το C10 (έχει μήκος 4,74 μέτρα). Βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP3.5 και εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 218 ίππων και ροπής 240 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται σε 170 χλμ/ώρα.

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές:

Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP

η δεύτερη έχει χωρητικότητα 67,1 kWh με αυτονομία 434 χλμ.

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.