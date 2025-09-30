H βρετανική ομάδα μπορεί να κυριαρχεί στη φετινή σεζόν της Formula 1 όμως δεν σημαίνει πως το μονοθέσιό της δεν έχει αδύναμα σημεία που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ανταγωνισμός.

To 2025 είναι η χρονιά της McLaren Racing. H ομάδα του Ουόκινγκ έχει δημιουργήσει το ταχύτερο μονοθέσιο του grid και οι δύο οδηγοί της μάχονται για την κατάκτηση του τίτλου. Παράλληλα, αναμένεται να στεφθεί πρωταθλήτρια κατασκευαστών για δεύτερη συνεχόμενη φορά και 10η στην ιστορία της.

Από τα 17 Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, η McLaren έχει κερδίσει τα 13 εξ’ αυτών. Σε όσες ήττες έχει δεχθεί μέχρι τώρα το μονοθέσιό της δεν ήταν το ταχύτερο στην πίστα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα να είναι οι αγώνες σε Μόντσα και Αζερμπαϊτζάν.

Η MCL39 δεν είναι το τέλειο μονοθέσιο

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, μίλησε ανοικτά για τις αδυναμίες του μονοθεσίου της βρετανικής ομάδας. Ο Ιταλός εξήγησε πως ο κοινός παρονομαστής στις πίστες που ήταν αδύναμοι είναι το βαρύ φρενάρισμα από υψηλές ταχύτητες, κάτι που δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του MCL39.

«Αν με ρωτούσατε ποιο θα ήταν το πιο δύσκολο Σαββατοκύριακο, θα έλεγα το Μπακού ή το Λας Βέγκας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το μονοθέσιό μας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό σε μεσαίες και γρήγορες στροφές. Τέτοιου είδους στροφές δεν υπάρχουν ούτε στο Μπακού, ούτε στο Λας Βέγκας. Το μονοθέσιο δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο φρενάρισμα σε ευθεία γραμμή, όπου υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία, ούτε σε συγκεκριμένες “υποχρεωτικές” τροχιές», ανέφερε ο Στέλα.

Ο Ιταλός πρόσθεσε για τα χαρακτηριστικά της MCL39: «Το μονοθέσιό μας “θέλει” να κυλάει μέσα στις στροφές. Για παράδειγμα, η Στροφή 1 στο Ζάντβορτ είναι μια στροφή κομμένη και ραμμένη για McLaren. Τέτοιες στροφές όμως δεν υπάρχουν στο Μπακού ή στο Λας Βέγκας».

Μεγιστοποίηση της απόδοσης

Παρά τις αδυναμίες, ο Στέλα στάθηκε στην ευελιξία της McLaren, που ακόμα και σε «δύσκολες» πίστες κατάφερε να είναι ανταγωνιστική:

«Παρά τα προβλήματα, στο Μπακού είχαμε ρυθμό ικανό για διεκδίκηση pole position. Αυτό είναι προς τιμήν των μηχανικών μας που σχεδίασαν ένα πολύ ευέλικτο μονοθέσιο, ικανό να αποδίδει ακόμα και σε συνθήκες που δεν ευνοούν τα δυνατά του σημεία. Έτσι, στο Μπακού και πιθανότατα στο Λας Βέγκας, δεν θα είναι έκπληξη να δούμε κι άλλες ομάδες πιο ανταγωνιστικές με εμάς».

