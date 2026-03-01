Μετά τις επιτυχημένες δοκιμές στις ΗΠΑ, ο γερμανικός κολοσσός εισάγει τη «Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη» στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Λειψίας.

Η εικόνα ενός ανθρωποειδούς ρομπότ να δουλεύει δίπλα-δίπλα με τους εργάτες σε μια γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων δεν ανήκει πια στο σενάριο κάποιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Το BMW Group ανακοίνωσε την έναρξη ενός πρωτοποριακού πιλοτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της Λειψίας, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ευρώπη την τεχνολογία «Physical AI».

Πρόκειται για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης που συνδυάζει τον ψηφιακό «εγκέφαλο» με πραγματικές μηχανές και ρομπότ, επιτρέποντάς τους να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να εκτελούν περίπλοκες εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινες δεξιότητες. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις επιτυχημένες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο εργοστάσιο του Σπάρτανμπουργκ στις ΗΠΑ.

Από τη θεωρία στην πράξη

Το εργοστάσιο της Λειψίας δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο προηγμένους κόμβους παραγωγής της BMW. Τα ανθρωποειδή ρομπότ θα δοκιμαστούν αρχικά στην υφιστάμενη παραγωγή αυτοκινήτων, ενώ στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται η ενσωμάτωσή τους και στις μονάδες κατασκευής μπαταριών και εξαρτημάτων. Στόχος δεν είναι η απλή αυτοματοποίηση, αλλά η δημιουργία μιας συμβίωσης ανάμεσα στην ανθρώπινη εμπειρία και στη μηχανική ακρίβεια.

Για την επιτάχυνση αυτής της μετάβασης, η BMW δημιούργησε ένα νέο «Κέντρο Ικανότητας για τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Παραγωγή». Εκεί, μηχανικοί και ειδικοί της ρομποτικής θα εργάζονται για να τελειοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα ρομπότ αυτά θα «μαθαίνουν» να κινούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μέσα στο βιομηχανικό περιβάλλον, μειώνοντας το φόρτο σε επαναλαμβανόμενες ή σωματικά επίπονες εργασίες.

Η διοίκηση της BMW δηλώνει ότι η ψηφιοποίηση και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το κλειδί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής. Μέσω του BMW iFACTORY, ο όμιλος στοχεύει σε μια παραγωγή που θα είναι πιο «έξυπνη», πιο πράσινη και πιο αποδοτική, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να εξασφαλίσει το μέλλον των εργοστασίων της σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό που συνεχώς εντείνεται.

