Η ιταλική ομάδα έχει ξεγράψει τη φετινή χρονιά και το «μυαλό» της είναι πλήρως επικεντρωμένο στην επόμενη σεζόν και τη μεγάλη αλλαγή των τεχνικών κανονισμών.

Η Scuderia Ferrari δεν μπόρεσε φέτος να σταθεί στο ύψος μιας πραγματικής διεκδικήτριας του τίτλου της Formula 1, σε αντίθεση με το τι έγινε στο δεύτερο μισό του 2024.

Το ενδιαφέρον στο Μαρανέλο έχει στραφεί από τον Απρίλιο και μετά στη μεγάλη ρυθμιστική αλλαγή ενόψει της σεζόν του 2026. Ο στόχος για το τελευταίο κομμάτι της σεζόν για την ιταλική ομάδα είναι ξεκάθαρος: η εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από τη φόρμα της Red Bull, η οποία δείχνει να ανακάμπτει, ενώ η Mercedes, παρά τις διακυμάνσεις της, παραμένει υπολογίσιμος αντίπαλος.

Τα λάθη και οι χαμένες ευκαιρίες

Η Ferrari γνωρίζει πως πρέπει να βελτιωθεί στην εκτέλεση. Όταν έχεις ανταγωνιστικό μονοθέσιο, οι στρατηγικές και η διαχείριση του αγώνα γίνονται πιο απλές. Το 2024 η αποδοτικότητα στην πίστα ήταν το μεγάλο «όπλο» της Scuderia, όμως το 2025 η εικόνα είναι διαφορετική.

Η SF-25 δεν αποδείχθηκε μονοθέσιο ικανό για νίκες ή σταθερά βάθρα, ενώ τα λάθη σε set-up όπως στο Αζερμπαϊτζάν, στρατηγική και κατατακτήριες στοίχισαν πολύτιμους βαθμούς. Το Σίλβερστον αποτέλεσε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα με την ιταλική ομάδα να στερεί στον Λιούις Χάμιλτον την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο. Τα pit stop ήταν εξαιρετικά, αλλά η στρατηγική συχνά περιορίστηκε από τις ιδιομορφίες του μονοθεσίου που δεν επιτρέπει επιθετικές επιλογές.

Το μονοθέσιο του 2026 και η νέα δομή διοίκησης

Μετά τις αποχωρήσεις του συμβούλου Βολφ Ζίμερμαν και του Λαρς Σμιτ, ο Ενρίκο Γκουαλτιέρι έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο στην ανάπτυξη της μονάδας ισχύος του 2026. Στο τεχνικό τμήμα, ο Λοΐκ Σέρα και ο επικεφαλής αεροδυναμικής Ντιέγκο Τόντι έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ ο Φρεντ Βασέρ αποκάλυψε: «Προσλάβαμε περισσότερα από 60 άτομα το τελευταίο διάστημα».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η άφιξη του Φρανκ Σάντσες, πρώην μηχανικού της Sauber και στενού συνεργάτη του Βασέρ, ο οποίος αναλαμβάνει διευθυντής του τμήματος αεροδυναμικής. Θα συνεργαστεί στενά με τον Ντιέγκο Τόντι, ο οποίος απαλλάσσεται πλέον από το βάρος ενός ρόλου που είναι ουσιαστικά για δύο άτομα.

Σύμφωνα με autoracer.it η διοικητική τριάδα για το project του 2026 θα αποτελείται από τους Λοΐκ Σερά, Ντιέγκο Τόντι και Φρανκ Σάντσες, με τον επικεφαλής, Φρεντ Βασέρ να έχει τον τελικό λόγο σε κάθε απόφαση. Το οριζόντιο μοντέλο διοίκησης της εποχής Σέρτζιο Μαρκιόνε αποτελεί οριστικά παρελθόν. Αυτό σημαίνει πως ο Βασέρ έχει πάρει ουσιαστικά «λευκή επιταγή» από τον πρόεδρο Τζον Έλκαν για να δράσει όπως πιστεύει καλύτερα.

Το νέο σασί έχει ήδη πάρει μορφή στο εργοστάσιο και η ανάρτηση θα αλλάξει ριζικά, ενώ η νέα μονάδα ισχύος είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Στο Μαρανέλο γνωρίζουν ότι η Mercedes μπορεί να ξεκινήσει με προβάδισμα τη νέα εποχή της Formula 1, όμως υπάρχει πίστη πως μπορούν να αντιστρέψουν σύντομα την κατάσταση.

Η μεγάλη πρόκληση για τη Scuderia είναι να βρει βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος και να προσφέρει στους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον ένα μονοθέσιο αντάξιο των φιλοδοξιών τους.

