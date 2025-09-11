Στο Μαρανέλο βλέπουν ορισμένους από τους κορυφαίους τεχνικούς της να αλλάζουν παραστάσεις για μία αντίπαλη ομάδα στη Formula 1.

Η Ferrari βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές στο τμήμα κινητήρων της Formula 1, καθώς οι δύο βασικοί μηχανικοί που ανέπτυξαν τη μονάδα ισχύος για το 2026 αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Ματία Μπινότο στο φιλόδοξο project της Audi F1. Για τη γερμανική εταιρεία, πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές προσθήκες, ενώ για τη Scuderia δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το πόσο θα επηρεαστεί από αυτή την «αιμορραγία» στελεχών.

Μάλιστα ήδη γίνεται λόγος για ορισμένα ζητήματα αξιοπιστίας με το μοτέρ των «κόκκινων» του 2026.

Μετακινήσεις υψηλού προφίλ

Η Audi υπό την ηγεσία του Ματία Μπινότο «ψωνίζει» μαζικά από το Maranello. Ο Βολφ Ζίμερμαν, ο Γερμανός μηχανικός που πριν 11 χρόνια είχε πάει στη Ferrari από τη Mercedes κατόπιν πρόσκλησης του Μπινότο, αφήνει πίσω του το μοτέρ με κωδική ονομασία 066 που δημιούργησε. Ο Ζίμερμαν αναλαμβάνει το ρόλο του επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης στο κομμάτι του κινητήρα εσωτερικής καύσης στην Audi.

Μαζί του, ο Λαρς Σμιτ, μέχρι πρότινος τεχνικός επικεφαλής απόδοσης κινητήρα εσωτερικής καύσης στη Ferrari, ακολουθεί την ίδια πορεία. Οι δυο τους είχαν προτείνει αρκετές τολμηρές λύσεις σε συνεργασία με το αυστριακό ερευνητικό κέντρο AvL και πλέον θα επιχειρήσουν να εφαρμόσουν την εμπειρία τους στο project των «τέσσερων δαχτυλιδιών».

Το κενό στη Ferrari και ο ρόλος του Γκουαλτιέρι

Η αποχώρηση των Ζίμερμαν και Σμιτ θεωρείται πλήγμα, όμως ο Ενρίκο Γκουαλτιέρι αναλαμβάνει επικεφαλής του project της μονάδος ισχύος για το 2026. Ο Ιταλός μηχανικός έχει απορρίψει πρόταση της Audi και συνεχίζει να καθοδηγεί την εξέλιξη του κινητήρα στο Μαρανέλο. Σύμφωνα με αναφορές, η Ferrari έχει ήδη ενισχυθεί με προσωπικό από τη Βιρί Σαντιγιόν (Renault/Alpine) και από το Μπρίξουορθ (Mercedes), χωρίς μάλιστα να απαιτούνται περίοδοι υποχρεωτικής άδειας.

Η ανάπτυξη του νέου υβριδικού κινητήρα προχωρά υπό την ηγεσία του Ντάβιντε Ματσόνι. Το project στοχεύει σε μια πολύ ελαφριά και συμπαγή μπαταρία, που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στη σχεδίαση σασί και αεροδυναμικής.

Η Audi δυναμώνει – Η Ferrari σε σταυροδρόμι

Η στρατηγική της Audi είναι ξεκάθαρη: να ενισχυθεί με έμπειρα στελέχη ώστε να αξιοποιήσει το σύστημα εξέλιξης ADUO (Additional Development Upgrades Opportunities) που η FIA θα παραχωρήσει σε κατασκευαστές οι οποίοι θα βρεθούν σε υστέρηση με τους νέους κανονισμούς του 2026.

Από την άλλη, η Ferrari αντιμετωπίζει επικρίσεις για τις υπερβολικά ριψοκίνδυνες επιλογές της στον σχεδιασμό του εξακύλινδρου τούρμπο κινητήρα. Στόχος ήταν πρωτόγνωρες πιέσεις και θερμοκρασίες στον θάλαμο καύσης, κάτι που δημιούργησε ανησυχίες αξιοπιστίας. Οι φήμες από το paddock σύμφωνα με το motorsport.it αναφέρουν ότι η Mercedes εξακολουθεί να έχει τα ηνία στους κινητήρες, με τη Scuderia να βρίσκεται ένα βήμα πιο πίσω.

Παρόλα αυτά, στο Μαρανέλο διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει πανικός. Ο Γκουαλτιέρι «έχει τέλειο έλεγχο της κατάστασης» και η ιταλική ομάδα συνεχίζει μεθοδικά ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους που έχει θέσει για τη νέα εποχή της Formula 1.

