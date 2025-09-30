Ο Μονεγάσκος αναφέρθηκε στις αλλαγές που σκέφτεται σοβαρά η Formula 1 να κάνει στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στους V8 κινητήρες.

To τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται πολλές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Formula 1 και που θα κινηθεί τα επόμενα χρόνια. Το 2026 το σπορ αλλάζει σελίδα και περνά σε μια νέα εποχή με δομικές αλλαγές σε κανονισμούς σασί και κινητήρων.

Οι αλλαγές που… μαγειρεύονται

Η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η Formula 1 είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Η FIA έχει δηλώσει μέσω του προέδρου της, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, πως επιθυμεί την επιστροφή των V8 κινητήρων στο σπορ. Οι κατασκευαστές δεν είναι ενάντια σε ένα τέτοιο σενάριο, όμως για την ώρα υπάρχει έντονος δισταγμός και αβεβαιότητα για το τι πραγματικά θα γίνει.

Παράλληλα γίνεται λόγος για δομική αλλαγή των αγωνιστικών τριημέρων της Formula 1. H Liberty Media σχεδιάζει όχι μόνο την αύξηση των Αγώνων Σπριντ σε διψήφια νούμερα και τα αντίστροφα grid αλλά έχει τεθεί στο τραπέζι ακόμη και η μείωση στη διάρκεια των Grand Prix.

Formula 1 and the @fia have today revealed the six venues set to host F1 Sprint events during the 2026 FIA Formula 1 World Championship season - including three exciting new locations.



In 2026, Shanghai, Miami, Silverstone, Montréal, Zandvoort and Singapore will all host an F1… pic.twitter.com/1aJDcNgvuX — F1 Media (@F1Media) September 16, 2025

Η επιθυμία του Λεκλέρ

Στο περιθώριο του GP Αζερμπαϊτζάν ο Σαρλ Λεκλέρ ρωτήθηκε σχετικά με το μεσοπρόθεσμο μέλλον της Formula 1. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τη δομή των αγωνιστικών τριημέρων όσο και τη συζήτηση για την επιστροφή σε κινητήρες V8.

Ο οδηγός της Ferrari τόνισε πως ο σημερινός αριθμός Αγώνων Σπριντ είναι ικανοποιητικός:

«Προσωπικά πιστεύω ότι ο αριθμός των σπριντ που έχουμε τώρα είναι αρκετός και δεν θα ήθελα να γίνουν περισσότεροι. Τα αντίστροφα grid δεν ξέρω, όχι δεν θα τα ήθελα σε ένα κανονικό τριήμερο. Σε ένα με σπριντ, γιατί να μην το δοκιμάσουμε; Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μέρος του DNA της Formula 1. Το σπορ πρέπει να μείνει ως έχει τώρα».

Οι υποστηρικτές των Αγώνων Σπριντ επισημαίνουν ότι προσφέρουν περισσότερη δράση και αυξάνουν την επισκεψιμότητα/τηλεθέαση σε τα αγωνιστικά τριήμερα. Παρόλα αυτά, υπάρχει προσοχή στο να μην αλλοιωθεί η βασική ταυτότητα του πρωταθλήματος. Η ιδέα των αντίστροφων grid θεωρείται από αρκετούς ως τεχνητά μέσο που μπορεί να χαλάσει το σπορ, γι’ αυτό και ο Λεκλέρ προτείνει μόνο δοκιμές σε τριήμερα με σπριντ και όχι καθολική εισαγωγή σε κάθε Σαββατοκύριακο.

Ο Λεκλέρ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα επιστροφής σε κινητήρες V8 και μίλησε με νοσταλγία: «Αυτό θα ήθελα πραγματικά να το ξαναδώ, περισσότερος θόρυβος θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτος. Σίγουρα θα προτιμούσα να επιστρέψουμε σε κανονικούς V8 ή ακόμα και V10. Αυτό που μου λείπει περισσότερο από το σπορ είναι ο ήχος. ήταν αυτό που με έκανε να ερωτευτώ τη Formula 1. Θυμάμαι στο Μονακό όταν τα μονοθέσια περνούσαν στους δρόμους, ήταν ανατριχιαστικό. Τώρα αυτή η αίσθηση έχει χαθεί και είναι κρίμα».

