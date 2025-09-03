Μικρότεροι αγώνες, αντίστροφα grid και άλλα πολλά στην ανατρεπτική ατζέντα πλήρους αλλαγής της Formula 1 όπως την ξέρουμε

Η Formula 1 ετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές στη μορφή των αγωνιστικών τριημέρων. Στόχος της δεν είναι άλλος από το να προσελκύσει νεότερο σε ηλικία κοινό και να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον μιας γενιάς με ολοένα και μικρότερη διάρκεια προσοχής.

Ο CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, αποκάλυψε πως «η πλειονότητα (σ.σ. όσων παίρνουν τις αποφάσεις) είναι υπέρ» των νέων προτάσεων, παρότι οι πιο παραδοσιακοί φίλοι του σπορ μπορεί να εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις.

Περισσότερα σπριντ, λιγότερες δοκιμές

Σύμφωνα με τον Ντομενικάλι, ήδη βρίσκεται στο τραπέζι η αύξηση του αριθμού των Αγώνων Σπριντ, αλλά και η πιθανή αλλαγή (προς τα κάτω) της διάρκειας των Grand Prix. Ο Ιταλός τόνισε ότι το υπάρχον πρόγραμμα, με δύο ελεύθερες δοκιμές την Παρασκευή σε τριήμερα δίχως σπριντ, δεν είναι αρκετά ελκυστικά για το κοινό.

«Υπάρχει ένα θέμα που αφορά το φορμάτ που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας από τα τριήμερα σπριντ. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα αυξηθούν, πώς θα αυξηθούν και αν θα υπάρξουν διαφορετικά φορμάτ. Οι διοργανωτές των Grand Prix τα θέλουν, οι οδηγοί δείχνουν πλέον θετικοί και ο κόσμος θέλει δράση από την Παρασκευή», είπε.

Μάλιστα, ο Ντομενικάλι παραδέχθηκε πως ακόμη και οδηγοί που ήταν έντονα αρνητικοί – όπως ο Μαξ Φερστάπεν – αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα: «Στην αρχή, 18 οδηγοί ήταν κατά των Αγώνων Σπριντ και μόνο δύο υπέρ. Σήμερα είναι το αντίθετο. Ακόμα και ο Μαξ, με τον οποίο μίλησα κατ’ ιδίαν, παραδέχθηκε πως αρχίζει να βγάζει νόημα».

Μειωμένη διάρκεια των Grand Prix

Η F1 εξετάζει επίσης τη μείωση της διάρκειας των κυριακάτικων αγώνων. Αν και οι παραδοσιακοί φίλοι αντιδρούν, ο Ντομενικάλι τόνισε ότι το σημερινό κοινό προτιμά τα highlights αντί για τρεις ώρες συνεχούς δράσης.

«Βλέπουμε ότι τα highlights πάνε εξαιρετικά στα κανάλια μας. Οι νεότεροι θέλουν τα κομβικά σημεία. Για εμάς που μεγαλώσαμε με το κλασικό φορμάτ, όλα μοιάζουν φυσιολογικά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα κοινού που θέλει κάτι πιο γρήγορο», είπε.

Ο… καημός των αντίστροφων grid

Ακόμη πιο αμφιλεγόμενη είναι η σκέψη να εφαρμοστεί η ιδέα των αντίστροφων grid. Παρότι η ιδέα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο παρελθόν, ο Ντομενικάλι τόνισε πως αρκετοί οδηγοί πρότειναν να δοκιμαστεί ξανά.

«Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Θα το συζητήσουμε με τη FIA και θα το αξιολογήσουμε ως μέρος της εξέλιξης του σπορ», σχολίασε.

Το μέλλον της Formula 1

Παρά τις αντιδράσεις των «παραδοσιακών» φίλων του σπορ, το μήνυμα είναι σαφές: η F1 θέλει περισσότερη δράση, λιγότερη ανάλυση και περισσότερη τηλεοπτική ένταση κι ας απαξιώνει μία μεγάλη μερίδα του κοινού για να προσελκύσει αυτούς που δεν γνωρίζει εάν θα… κολλήσουν.

Όπως υπογράμμισε ο Ντομενικάλι: «Οι διοργανωτές των αγώνων και οι φίλαθλοι θέλουν μάχη για αποτέλεσμα, όχι ανούσιες δοκιμές. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.