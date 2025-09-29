Test drive Hyundai IONIQ 5 F/L: Μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερος χαρακτήρας

Η έκδοση με την μπαταρία των 84 kWh ανεβάζει τον πήχη στα ηλεκτρικά SUV, συνδυάζοντας τεχνολογία, σχεδίαση και πρακτικότητα.

Το Hyundai IONIQ 5 ήταν από την πρώτη στιγμή ένα μοντέλο–ορόσημο για την κορεατική εταιρεία, όχι μόνο γιατί σηματοδότησε την πλήρη είσοδο της Hyundai στη νέα εποχή των ηλεκτρικών, αλλά και επειδή λειτούργησε ως «βιτρίνα» των τεχνολογικών της δυνατοτήτων. Με το εντυπωσιακό του design, τις πρωτοποριακές λύσεις και την έμφαση στην πρακτικότητα, το IONIQ 5 κατόρθωσε να κερδίσει το κοινό και να αναδειχθεί σε εμπορική επιτυχία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Τέσσερα χρόνια μετά το λανσάρισμά του, η Hyundai παρουσιάζει την ανανεωμένη εκδοχή του, το IONIQ 5 facelift. Οι αλλαγές δεν είναι επαναστατικές, αλλά ουσιαστικές: αισθητικές πινελιές που διατηρούν το φουτουριστικό του σχήμα φρέσκο, βελτιώσεις στην ποιότητα και στην τεχνολογία, αλλά και μια νέα, μεγαλύτερη μπαταρία που αυξάνει την αυτονομία και τις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Στην έκδοση με την μπαταρία των 84 kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 230 ίππων, το IONIQ 5 στοχεύει να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία, προσφέροντας ένα από τα πιο ισορροπημένα πακέτα στην κατηγορία.

Εξωτερικός σχεδιασμός

Το IONIQ 5 ήταν εξαρχής ένα μοντέλο που ξεχώριζε με την παρουσία του, χάρη στον ιδιαίτερο συνδυασμό ρετρό αναφορών και hi–tech χαρακτήρα. Το facelift έρχεται να ενισχύσει αυτή την εικόνα με διακριτικές αλλά καίριες επεμβάσεις. Τα φωτιστικά σώματα εμπλουτίστηκαν με νέες λεπτομέρειες στη χαρακτηριστική pixel υπογραφή τους, ενώ οι προφυλακτήρες επανασχεδιάστηκαν, δίνοντας πιο «καθαρό» και αεροδυναμικό σχήμα.

Η γραμμή του αμαξώματος παραμένει γεωμετρική και δυναμική, με έντονες ακμές και μεγάλες επιφάνειες, αποπνέοντας έναν φουτουριστικό χαρακτήρα που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στο δρόμο. Στην έκδοση N Line, η αισθητική αποκτά έναν πιο σπορικό τόνο, με διαφορετικά φινιρίσματα, τροχούς έως 20 ιντσών και λεπτομέρειες που τονίζουν τη δυναμική πλευρά του αυτοκινήτου χωρίς να αλλοιώνουν το συνολικό του προφίλ.

Εσωτερικό – Τεχνολογία και άνεση

Αν κάτι χαρακτηρίζει το IONIQ 5, είναι ο χώρος και η αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει η καμπίνα. Χάρη στη μεγάλη μεταξονιο απόσταση και στη χρήση της πλατφόρμας E-GMP, το εσωτερικό θυμίζει περισσότερο lounge παρά συμβατικό αυτοκίνητο. Το facelift διατηρεί αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά με αναβαθμίσεις που κάνουν την εμπειρία πιο σύγχρονη.

O πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων και η μεγάλη κεντρική οθόνη έχουν αναβαθμιστεί σε γραφικά και λειτουργικότητα, ενώ το λογισμικό υποστηρίζει πλέον περισσότερες δυνατότητες συνδεσιμότητας και over–the–air ενημερώσεις. Τα υλικά έχουν βελτιωθεί, με περισσότερη έμφαση στη βιωσιμότητα αλλά και στην αίσθηση ποιότητας που περιμένει κανείς από ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας. Τα καθίσματα παραμένουν άνετα και ευρύχωρα, με πολλαπλές ρυθμίσεις, ενώ η επίπεδη πλατφόρμα εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες. Η έκδοση Distinctive εξοπλίζεται με πλούσιο πακέτο τεχνολογιών άνεσης και ασφάλειας, με έμφαση τόσο στον οδηγό όσο και στους συνεπιβάτες, ώστε να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης αλλά και των μεγάλων αποστάσεων.

Κινητήριο σύνολο – Μπαταρία – Φόρτιση

Η σημαντικότερη αλλαγή της ανανεωμένης γκάμας είναι η νέα μπαταρία 84 kWh, που αντικαθιστά την προηγούμενη των 77,4 kWh. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα των 230 ίππων και την κίνηση στους πίσω τροχούς, το IONIQ 5 προσφέρει επιτάχυνση από 0–100 χλμ./ώρα σε περίπου 7,5 δευτερόλεπτα, αλλά κυρίως μια ομαλή και γραμμική παροχή ισχύος που ταιριάζει ιδανικά στο χαρακτήρα του.

Η αυτονομία με βάση τον κύκλο WLTP ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα, κάτι που το τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας του. Η πλατφόρμα E-GMP με αρχιτεκτονική 800 Volt επιτρέπει φόρτιση με ισχύ έως και 350 kW, σημαίνοντας ότι σε ταχυφορτιστή μπορεί να ανακτήσει το 10–80% της μπαταρίας σε μόλις 18 λεπτά. Επιπλέον, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) δίνει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές ή ακόμα και άλλο όχημα, ενισχύοντας την πρακτικότητα.

Στο δρόμο

Το IONIQ 5 παραμένει προσανατολισμένο στην άνεση, αλλά με το facelift έχουν γίνει βελτιώσεις στην ανάρτηση και στην ηχομόνωση. Στην πόλη, το ηλεκτρικό Hyundai ξεχωρίζει για την αθόρυβη λειτουργία του και την αίσθηση ευκολίας, με άμεση απόκριση στο γκάζι και μικρό κύκλο στροφής για το μέγεθός του. Στον αυτοκινητόδρομο, η σταθερότητα εμπνέει σιγουριά, ενώ το προοδευτικό τιμόνι και η καλή συνεργασία της ανάρτησης με το βάρος του αυτοκινήτου προσφέρουν άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις.

Στις στροφές, η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο πάτωμα βοηθά στο κέντρο βάρους, και η κίνηση πίσω προσφέρει έναν πιο «καθαρό» οδηγικά χαρακτήρα. Παρά το μέγεθός του, το IONIQ 5 μπορεί να κινηθεί με ζωντάνια, χωρίς όμως να χάνει τον οικογενειακό του προσανατολισμό. Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (Hyundai SmartSense) λειτουργούν υποδειγματικά, κάνοντας τα μεγάλα ταξίδια πιο ξεκούραστα.

Τιμές και εξοπλισμός στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η έκδοση Distinctive τοποθετεί το IONIQ 5 στη «χρυσή τομή» της γκάμας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία όπως το πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας, μεγάλη οθόνη αφής με πλοήγηση και συνδεσιμότητα, premium ήχο, θερμαινόμενα καθίσματα και όλες τις πρακτικές λύσεις που κάνουν τη χρήση ενός ηλεκτρικού SUV πιο εύκολη στην καθημερινότητα. Η τιμή για το ανανεωμένο μοντέλο στην έκδοση με μπαταρία 84 kWh και κίνηση στους πίσω τροχούς διαμορφώνεται στις 48.690 ευρώ (προ επιδοτήσεων), ποσό που το τοποθετεί ανταγωνιστικά απέναντι σε προτάσεις όπως το Tesla Model Y και το Volkswagen ID.4.

Με το facelift, το Hyundai IONIQ 5 όχι μόνο φρεσκάρει την εικόνα του αλλά και ενισχύει τα σημεία που ήδη το καθιστούσαν κορυφαία επιλογή: μεγαλύτερη αυτονομία, καλύτερη τεχνολογία και αναβαθμισμένη οδηγική εμπειρία. Δεν είναι το πιο φθηνό ηλεκτρικό SUV, αλλά είναι από τα πιο ολοκληρωμένα, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο σχεδίαση, πρακτικότητα και προηγμένες δυνατότητες φόρτισης. Στην κατηγορία του, παραμένει σημείο αναφοράς.