Συλλεκτική έκδοση 293 μονάδων για τον τίτλο του 2025, με MotoGP DNA και κορυφαίο εξοπλισμό πίστας.

Η Ducati παρουσίασε την Panigale V4 Marc Márquez 2025 World Champion Replica, μια συλλεκτική μοτοσικλέτα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τον τίτλο MotoGP του Μαρκ Μάρκεθ το 2025. Πρόκειται για ειδική σειρά, περιορισμένη σε μόλις 293 αριθμημένες μονάδες, όσες και ο αγωνιστικός αριθμός του Ισπανού πρωταθλητή, με κάθε μοτοσικλέτα να φέρει την αυθεντική υπογραφή του πάνω στο κάλυμμα του ρεζερβουάρ.

Η παρουσίαση έγινε στο Borgo Panigale, στο πλαίσιο μιας εορταστικής εκδήλωσης αφιερωμένης στα αγωνιστικά επιτεύγματα της Ducati τη φετινή χρονιά. Στο εργοστάσιο της ιταλικής εταιρείας βρέθηκαν αναβάτες από το MotoGP, το WorldSBK και το Motocross, σε μια παρέλαση αγωνιστικών μοτοσικλετών που ανέδειξε τον δεσμό μεταξύ παραγωγής και αγώνων.

Πιο κοντά στο MotoGP από ποτέ

Η Panigale V4 Marc Márquez World Champion Replica βασίζεται στην Panigale V4 S, όμως διαφοροποιείται ουσιαστικά τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε φιλοσοφία. Με την προσθήκη του homologated silencer της Akrapovič, το βάρος μειώνεται κατά 2,5 κιλά και η μέγιστη ισχύς ανεβαίνει στους 218,5 ίππους, χάρη σε ειδική χαρτογράφηση του κινητήρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα Corner Sidepods, μια αεροδυναμική λύση που η Ducati εισήγαγε στο MotoGP το 2021. Δημιουργούν ground effect σε μεγάλες γωνίες κλίσης, αυξάνοντας την πρόσφυση και επιτρέποντας υψηλότερες ταχύτητες στο πέρασμα από τις στροφές. Οι πεντάμπρατσες ζάντες από ανθρακονήματα μειώνουν το βάρος κατά σχεδόν ένα κιλό σε σχέση με τις σφυρήλατες της V4 S, περιορίζοντας σημαντικά τη ροπή αδράνειας και βελτιώνοντας την ευελιξία στις αλλαγές κατεύθυνσης.

Εξοπλισμός πίστας με έγκριση δρόμου

Η συλλεκτική Panigale εξοπλίζεται με το Front Brake Pro+, σύστημα πέδησης εγκεκριμένο για χρήση δρόμου, με δίσκους Brembo T-Drive διαμέτρου 338,5 mm και δαγκάνες GP4 Sport Production, τεχνολογία που προέρχεται απευθείας από το WorldSBK. Το πακέτο συμπληρώνεται από ξηρό συμπλέκτη, ρυθμιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου, GPS module και ηλεκτρονική ανάρτηση Öhlins Smart EC 3.0.

Για όσους σκοπεύουν να τη χρησιμοποιήσουν στην πίστα, παρέχονται επιπλέον εξαρτήματα αγωνιστικού χαρακτήρα, όπως ανοικτό carbon καπάκι συμπλέκτη, carbon αεραγωγοί δαγκανών και κιτ αφαίρεσης πινακίδας, όλα παραδοτέα ως στάνταρ εξοπλισμός.

Μια εμπειρία πέρα από τη μοτοσικλέτα

Κάθε Panigale V4 Marc Márquez World Champion Replica παραδίδεται σε εξατομικευμένο ξύλινο κιβώτιο και συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας, ειδικό κάλυμμα και μοναδικά χαραγμένα στοιχεία, όπως η πλάκα τιμονιού και το κλειδί ανάφλεξης με τον αύξοντα αριθμό. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συναντήσουν τον Μαρκ Μάρκεθ σε επιλεγμένο αγώνα MotoGP του 2026 ή στο World Ducati Week 2026.

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Panigale V4 Marc Márquez World Champion Replica

Κινητήρας

Τύπος: Desmosedici Stradale, V4 90°

Κυβισμός: 1.103 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς: 218,5 ίπποι στις 13.500 σ.α.λ.*

Μέγιστη ροπή: 122,1 Nm στις 11.250 σ.α.λ.*

Εξάτμιση: Homologated Akrapovič με ειδική χαρτογράφηση

Ξηρός συμπλέκτης

Πλαίσιο – Αναρτήσεις

Πλαίσιο: Front Frame

Εμπρός ανάρτηση: Öhlins NPX-30 με Smart EC 3.0

Πίσω ανάρτηση: Öhlins TTX36 με Smart EC 3.0

Σταμπιλιζατέρ τιμονιού: Öhlins Smart EC 3.0

Ηλεκτρονική ανάρτηση: Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0

Φρένα

Σύστημα: Front Brake Pro+

Δίσκοι εμπρός: Διπλοί Brembo T-Drive 338,5 x 6,2 mm

Δαγκάνες: Brembo GP4 Sport Production

Αντλία: Brembo MCS 19.21 με απομακρυσμένη ρύθμιση

Τροχοί – Ελαστικά

Ζάντες: Ανθρακονημάτινες (carbon fibre), πεντάμπρατσες

Μείωση αδράνειας: -12% εμπρός, -19% πίσω (σε σχέση με V4 S)

Αεροδυναμική

Corner Sidepods (τεχνολογία MotoGP)

Ground effect σε μεγάλες γωνίες κλίσης

Βάρος – Διαστάσεις

Βάρος χωρίς καύσιμο: 186,5 κιλά

Ρεζερβουάρ: 17 λίτρα (υπογεγραμμένο από Marc Márquez)

Εξοπλισμός & ειδικά στοιχεία

Alcantara σέλα

Racing plexiglass

Ρυθμιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου

GPS module

Carbon εξαρτήματα (φτερά, προστατευτικά, κάλυμμα εναλλάκτη)

Ειδικό animation οθόνης στο key-on

Πλάκα τιμονιού & κλειδί με αύξοντα αριθμό

Πιστοποιητικό γνησιότητας

Ξύλινο κιβώτιο μεταφοράς

Παραγωγή

Ειδική σειρά: 293 αριθμημένες μονάδες

* Διαφοροποιήσεις ισχύος για αγορές ΗΠΑ/Καναδά/Μεξικού.