Η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών συνεχίζεται, με το MotoGP να επισκέπτεται την έδρα της Honda στο Μοτέγκι, εκεί όπου μας περιμένει πολύ πρωινό ξύπνημα.

Ο 17ος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα πραγματοποιήσει το Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την επιστροφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος επί ασιατικού εδάφους και αυτό μας θα μας κάνει να ρυθμίσουμε τα ξυπνητήρια μας σε πολύ πρωινές ώρες.

Στην Ιαπωνία είναι πολύ πιθανό να έχουμε ανάδειξη πρωταθλητή, με τον Μαρκ Μάρκεθ να προετοιμάζεται να εξασφαλίσει μαθηματικά τον 7ο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία.

The Asian tour starts in Motegi! 🗾



Will @marcmarquez93 complete one of the biggest comebacks in sports history? 🏆#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/GI8oJPCSV7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 22, 2025

Γνωρίστε την πίστα

H πίστα του Μοτέγκι που θα φιλοξενήσει τον αγώνα εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 1999 κι έκτοτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πρωταθλήματος. Η διαδρομή έχει ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς κατασκευάστηκε το 1997 για δοκιμές αυτοκινήτων. Στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 4,8 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές. Από αυτές οι 8 είναι δεξιές και 6 είναι αριστερές στροφές.

Τις περισσότερες νίκες στο GP Ιαπωνίας έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 5, ενώ ακολουθούν οι Κέβιν Σβαντζ, Νταϊτζίρο Κάτο, Βαλεντίνο Ρόσι και Ντάνι Πεντρόσα με 4. Το Σάββατο στον Αγώνα Σπριντ οι αναβάτες θα διανύσουν 12 γύρους και την Κυριακή στο Grand Prix 24 γύρους.

Εν αναμονή της στέψης

Ο Μαρκ Μάρκεθ προηγείται στη βαθμολογία και δείχνει ανίκητος πάνω στην GP25. Ο μόνος που μπορεί να τον σταματήσει είναι ο αδερφός του, Άλεξ, όμως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούν να κάνουν Aprilia και KTM στον αγώνα.

Το Μοντέγκι ανήκει στη Honda και μαζί με τη Yamaha θέλουν μια καλή εμφάνιση εντός έδρας.

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Αγίου Ιαπωνίας στην πίστα του Μοτέγκι, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 17ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

A trip down memory lane with a number of iconic Motegi masterclasses ✨#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/DexnDzbKlj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 22, 2025

Πρόγραμμα GP Ιαπωνίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

04:45-05:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

09:00-10:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

04:10-04:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

04:50-05:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

09:00-09:45 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

03:40-03:50 – Warm-Up

09:00 – Αγώνας