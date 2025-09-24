Ο Ισπανός, που αναμένεται να στεφθεί πρωταθλητής στον επερχόμενο αγώνα του MotoGP στο Μοτέγκι, έκανε μία ιδιαίτερη αποκάλυψη για την καριέρα του.

Το 2023 ήταν μια ιδιαίτερα περίεργη σεζόν για τον Μαρκ Μάρκεθ. Η αδυναμία της Honda να του προσφέρει μια μοτοσικλέτα ικανή να διεκδικήσει τον τίτλο στο MotoGP σε συνδυασμό με σοβαρούς τραυματισμούς που τον είχαν ταλαιπωρήσει από το 2020.

Το 2024 μετακόμισε στη Gresini Racing και τη μοτοσικλέτα της Ducati, κάτι το οποίο ήταν μία από τις δύο επιλογές που είχε για να βρει νέο ενδιαφέρον στην καριέρα του. Η άλλη ήταν όπως παραδέχθηκε να σταματήσει από την ενεργό δράση.

🏆 @marcmarquez93's title wins 🤝 Japan 🇯🇵



Will he celebrate a World Championship for the fourth time at Motegi this year? 👀#ComebackLoading ⏳ pic.twitter.com/EU3Oq1iTvA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2025

Ο ίδιος εξήγησε στο MotoGP.com: «Ήμουν κοντά να σταματήσω από την ενεργό δράση. Υπήρχε το ερώτημα: γιατί να μη σταματήσω; Αλλά κάτι μέσα μου έλεγε πως έπρεπε να απαντήσω αν είμαι ακόμα ανταγωνιστικός. Για να το κάνω αυτό, έπρεπε να βρω την καλύτερη μοτοσικλέτα στο grid, τη Ducati. Αυτός ήταν ο στόχος μου».

Ο Μάρκεθ αποκάλυψε ότι άφησε στην άκρη τα χρήματα, τις σχέσεις και την ιστορία του με τη Honda, για να αποδείξει πρώτα απ’ όλα στον εαυτό του ότι μπορούσε ακόμα να σταθεί στην κορυφή.

«Ο αδελφός μου, ο Άλεξ, μου είπε καλά λόγια για τη Ducati. Με βοήθησε πολύ να πάρω την απόφαση. Είπα: μόνο ένας χρόνος στη Gresini, αν δεν ήμουν ανταγωνιστικός, θα τελείωνε η καριέρα μου. Έφυγα από τη Honda για μια καλή ομάδα, αλλά οδήγησα τζάμπα, απλά για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορούσα. Ρίσκαρα πάρα πολλά», πρόσθεσε.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια και τον δικαίωσε απόλυτα. Ο Μάρκεθ έχει ήδη 11 νίκες σε Grand Prix και 14 νίκες σε Sprint φέτος, πραγματοποιώντας μια από τις πιο κυριαρχικές σεζόν της καριέρας του. Αν κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ιαπωνία, θα γράψει ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η «δεύτερη καριέρα» του με τη Ducati Corse είναι το πιο ηχηρό comeback των τελευταίων ετών στη MotoGP.