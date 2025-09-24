KTM 790 Adventure Tech Pack: Με εξοπλισμό και τιμή που δεν έχουν προηγούμενο (vid)

Mάλλον ήρθε η ώρα να αποκτήσετε το κορυφαίο Adventure της μεσαίας κατηγορίας, που πλέον διατίθεται σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τιμή και με επιπρόσθετο εξοπλισμό που τα σπάει.

Το ΚΤΜ 790 Adventure έχει σχεδιαστεί για να κατακτήσει κάθε διαδρομή, από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου εξερευνήσεις! Με κορυφαία τεχνολογία και την αυθεντική αγωνιστική κληρονομιά της KTM, απευθύνεται σε αναβάτες που αναζητούν την απόλυτη απόδοση και ευελιξία, προσφέροντας υψηλή οδηγική απόλαυση.

Εξοπλισμένο με τον κορυφαίο κινητήρα των 799cc, ο οποίος αποδίδει ισχύ 95 ίππων και ροπή 87Nm, προσφέρει δυναμική απόδοση και εξαιρετική οικονομία καυσίμου, με σύστημα Ride-by-Wire για άμεση απόκριση στο γκάζι, προηγμένα προγράμματα οδήγησης και ηλεκτρονικά βοηθήματα που προσαρμόζονται σε κάθε συνθήκη, αλλά και πλαίσιο κατασκευασμένο από ελαφρύ και ανθεκτικό χάλυβα για εξαιρετική ευελιξία, στιβαρότητα και ακρίβεια στην οδήγηση.

Δωρεάν το Tech Pack αξίας 1.023€

Το ηλεκτρονικό πακέτο Tech Pack ξεκλειδώνει μοναδικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις για βελτιωμένη οδηγική εμπειρία: Το παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα Rally Mode, το σύστημα Quickshifter+ για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη και προς τις δυο κατευθύνσεις, το σύστημα MSR (Motor Slip Regulation) που αποτρέπει την ολίσθηση του πίσω τροχού κατά την επιβράδυνση και το πάντα χρήσιμο για τουρισμό μεγάλων αποστάσεων σύστημα cruise control είναι τα βασικά πρόσθετα χαρακτηριστικά.

To Rally Mode περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

Ρύθμιση Traction control σε 9 επίπεδα

Ρύθμιση απόκρισης του γκαζιού

Ξεχωριστή ρύθμιση ABS σε Road/Offroad

Quickshifter+

MSR

Cruise Control

To Μotor Slip Regulation (MSR) λειτουργεί σε συνεργασία με το traction control (MTC) της μοτοσυκλέτας. Αν στη διάρκεια του κατεβάσματος ο κινητήρας επιβραδύνει πολύ απότομα, το σύστημα Ride-by-Wire ανοίγει την πεταλούδα του σώματος injection όσο χρειάζεται ώστε να αποφευχθεί το γλίστρημα του πίσω τροχού. Με τη συνεργασία του MSC, το σύστημα αυτό δουλεύει το ίδιο αποτελεσματικά και με τη μοτοσυκλέτα σε κλίση.

Τιμή που σε κάνει να χαμογελάς

Στα 10.990€ και με τον εξοπλισμό που διαθέτει δύσκολα θα βρεθεί κάτι να ανταγωνιστεί το 790 Adventure MY2024. Επιπρόσθετα συνοδεύεται με δωρεάν επέκταση εργοστασιακής εγγύησης έως τέσσερα έτη και επίσης δωρεάν οδική βοήθεια, ενώ η αντιπροσωπεία προσφέρει και δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της Santander Consumer Finance!

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της ΚΤΜ.