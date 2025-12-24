2ο Voge Christmas Festival: Μια γιορτή που γίνεται θεσμός

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο VOGE Christmas Festival, μια εκδήλωση που καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός για την κοινότητα της VOGE στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και συγκεκριμένα στο Pareakicity Cafe, με φόντο την ανακαινισμένη και χριστουγεννιάτικα στολισμένη πλατεία της περιοχής. Από νωρίς το απόγευμα, οι πρώτοι Vogers άρχισαν να καταφθάνουν, παρκάροντας τις μοτοσυκλέτες τους περιμετρικά της πλατείας και δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και άκρως γιορτινό σκηνικό. Περισσότερα από 50 μέλη και φίλοι του Voge Moto Club Hellas έδωσαν το παρών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνοχή της κοινότητας. Μετά το επίσημο καλωσόρισμα ξεκίνησαν τα δρώμενα της βραδιάς, με ιδιαίτερη στιγμή την παρουσία του αγωνιζόμενου Πέτρου Πισσαρίδη.

Ο Πέτρος Πισσαρίδης παρουσίασε στο κοινό την ειδικά προσαρμοσμένη για χωμάτινους αγώνες Voge 800 Rally, μια project μοτοσυκλέτα που τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων. Οι ερωτήσεις «έπεφταν βροχή», τόσο για τις τεχνικές βελτιώσεις όσο και για τον ξεχωριστό σχεδιασμό των γραφικών, με το κοινό να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την αγωνιστική της προοπτική.

Η συνέχεια ανήκε στον Voger Άγιο Βασίλη, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του καβάλα σε 800 Rally με το σάκο του γεμάτο δώρα για όλους τους παρευρισκόμενους, προσφορά της Voge Greece. Με χιούμορ, πειράγματα και χαμόγελα ξεσήκωσε το κοινό και έδωσε στην εκδήλωση τον απόλυτα γιορτινό χαρακτήρα που της άξιζε. Ακολούθησε η κλήρωση των δώρων, με πέντε δωροεπιταγές αξίας 50€ η καθεμία, προσφορά του καταστήματος Toprider.gr, τις οποίες διεκδίκησαν οι παρευρισκόμενοι μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, με ανταλλαγή ευχών, συζήτηση γύρω από την πορεία και τις μελλοντικές δράσεις του Voge Moto Club Hellas και με την υπόσχεση ότι το ραντεβού ανανεώνεται για το ακόμη πιο δυνατό 3ο Voge Christmas Festival.

