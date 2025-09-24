Η Opel παρουσίασε την τεχνολογία φώτων που θα χρησιμοποιεί στο μέλλον στα πλήρως αυτόνομα μοντέλα της.

Η τεχνολογία των αυτόνομων οχημάτων εξελίσσεται, ώστε σύντομα να βρει πεδίο εφαρμογής και εντός των πόλεων. Προς το παρόν, η λειτουργία αυτόνομης οδήγησης επιτρέπεται από ορισμένες χώρες της Ευρώπης μόνο στους αυτοκινητόδρομους. Η εφαρμογή της τεχνολογίας σε αστικό περιβάλλον είναι πιο δύσκολη, καθώς υπάρχουν περισσότερα οχήματα, διαβάσεις, πεζοί, ποδηλάτες κ.α.

Η Opel εξελίσσει ένα σύστημα «επικοινωνίας» των αυτόνομων οχημάτων της με τους πεζούς, το οποίο παρουσίασε στο διεθνές συμπόσιο ISAL (International Symposium on Automotive Lighting), στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας.

Το αυτοκίνητο παρουσίασης του συστήματος είναι ένα Opel Grandland, το οποίο φέρει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3: hands-off, eyes-off, δηλαδή ο οδηγός μπορεί να μην έχει τα χέρια στο τιμόνι, πρέπει όμως να έχει το βλέμμα στο δρόμο.

Τα φώτα στην μάσκα και το πίσω μέρος του Grandland αλλάζουν ανάλογα με το αν υπάρχει κίνδυνος για τους πεζούς ή όχι:

γαλάζιο χρώμα σημαίνει ότι το αυτοκίνητο επιβραδύνει και δεν υπάρχει κίνδυνος. Άρα ο πεζός μπορεί να διασχίσει με ασφάλεια τη διάβαση ή άλλο σημείο του δρόμου

μωβ χρώμα σημαίνει ότι το αυτοκίνητο πλησιάζει το σημείο με ταχύτητα και άρα ο πεζός πρέπει να προσέξει.

Σε αυτή την περίπτωση το Grandland επιβραδύνει και όταν ακινητοποιηθεί τότε το φως γίνεται πράσινο, ενημερώνοντας τον πεζό ότι είναι ασφαλές να διασχίσει το δρόμο.

Σε ενδεχόμενο που ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση που παρουσιάζεται, τότε ο οδηγός καλείται να αναλάβει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.