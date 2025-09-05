Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα οδηγεί κατά τη διάρκεια της σεζόν το μεγάλο SUV του χορηγού του Ολυμπιακού.

O Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στον Πειραιά για μια τρίτη θητεία με τη χρώματα του Ολυμπιακού. Πριν αρχίσει να εντυπωσιάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και του εξωτερικού με τη φανέλα των ερυθρολεύκων, ο 29χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα... κλέβει τις εντυπώσεις στους δρόμους με το νέο του αυτοκίνητο.

Ο Ποντένσε επέλεξε το νέο Opel Grandland, το κορυφαίο SUV της γερμανικής μάρκας, ως το εταιρικό του αυτοκίνητο. Η Opel Ελλάς είναι χορηγός κινητικότητας της ΠΑΕ Ολυμπιακός και παρέχει τα μοντέλα της στους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές της ομάδας.

Ο Μέχντι Ταρέμι που θα φορά τη φανέλα με το 99 προτίμησε ένα πιο compact SUV, το Frontera. Με μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις από το Grandland αλλά εξίσου ικανό και τεχνολογικά προηγμένο, το Frontera θα προσφέρει στον Ιρανό επιθετικό ευελιξία στην πόλη.

Ο Γκουστάβο Μάνσα θα οδηγεί το Grandland, όπως ο Ποντένσε. Ο Βραζιλιάνος στόπερ ήθελε ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και την αίσθηση ασφάλειας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Grandland.