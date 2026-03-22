Ενώ οι πωλήσεις καινούργιων EV στην Αμερική σημειώνουν πτώση 27%, η αγορά των μεταχειρισμένων «παίρνει φωτιά» με τις τιμές να πέφτουν κάτω από τα βενζινοκίνητα.

Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποκαλύπτουν μια παράδοξη εικόνα που μπορεί να προβληματίσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Ενώ οι πωλήσεις καινούργιων ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν σημαντική κάμψη, η ζήτηση για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά εκτοξεύτηκε, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι αγοραστές φαίνεται ότι μετακινήθηκαν εκεί που οι τιμές είναι πιο λογικές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Cox Automotive, οι πωλήσεις καινούργιων ηλεκτρικών στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 27% σε σχέση με πέρυσι. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η υποχώρηση συνέβη παρά τις γενναίες εκπτώσεις των κατασκευαστών, οι οποίες πλέον αντιστοιχούν στο 14% της μέσης τιμής πώλησης. Κατά μέσο όρο, τα κίνητρα έφτασαν τα 7.870 δολάρια ανά όχημα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια των εταιρειών να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον.

Εκεί που η αγορά πραγματικά έχει «πάρει φωτιά» είναι στα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 29% σε ετήσια βάση. Η αιτία είναι ξεκάθαρα οικονομική. Η μέση τιμή ενός μεταχειρισμένου EV στις ΗΠΑ έχει πέσει πλέον κάτω από τις 35.000 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 8% μέσα σε έναν χρόνο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι πολλά από αυτά τα αυτοκίνητα κοστίζουν πλέον λιγότερο από τα αντίστοιχα μοντέλα βενζίνης, κάτι που αλλάζει πλήρως τις ισορροπίες.

Το μήνυμα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Η κατάσταση στις ΗΠΑ λειτουργεί συχνά ως προάγγελος των παγκόσμιων εξελίξεων. Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τα μεταχειρισμένα δείχνει ότι το κοινό επιθυμεί την ηλεκτροκίνηση, αλλά αρνείται να πληρώσει την υψηλή τιμή του καινούργιου. Επιπλέον, οι γεωπολιτικές εντάσεις στο Ιράν και η συνεπακόλουθη άνοδος των τιμών στα καύσιμα αρχίζουν να στρέφουν ξανά τους οδηγούς προς την ηλεκτροκίνηση, αναζητώντας πιο οικονομικές λύσεις μετακίνησης.

Καθώς τα αποθέματα μεταχειρισμένων ηλεκτρικών λιγοστεύουν, η ζήτηση αρχίζει να ισορροπεί με την προσφορά για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά των μεταχειρισμένων ενδέχεται να μην κρατήσουν για πολύ. Για την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά, το μήνυμα είναι σαφές: η επιτυχία της ηλεκτροκίνησης θα κριθεί κυρίως στην προσβασιμότητα και όχι μόνο στις κρατικές επιδοτήσεις.

