H Husqvarna επεκτείνει την εγγύηση σε όλες τις μοτοσικλέτες δρόμου

Η τετραετής κάλυψη της Premium εγγύησης του αυστριακού κατασκευαστή ισχύει πλέον για ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων δρόμου από το 2025 και μετά!

Η Husqvarna Mobility ανακοίνωσε μια σημαντική βελτίωση στο πρόγραμμα της εγγύησης που προσφέρει και το οποίο περιλαμβάνει πλέον όλες τις μοτοσικλέτες που είναι νόμιμες για κυκλοφορία δρόμου. Η ενημερωμένη κάλυψη εγγύησης ισχύει ανεξάρτητα από τον κυβισμό του κινητήρα και περιλαμβάνει μοντέλα που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από την εκτεταμένη κάλυψη. Η επέκταση ενισχύει τη δέσμευση της Husqvarna Mobility για μακροπρόθεσμη αξιοπιστία, ασυμβίβαστη ποιότητα και βελτιωμένη εμπειρία ιδιοκτησίας.

Η νέα τετραετής Premium Εγγύηση Κατασκευαστή καλύπτει όλα τα μοντέλα με έγκριση κυκλοφορίας στις κατηγορίες Travel, Naked και Supermoto, συμπεριλαμβανομένων:

Naked

Svartpilen 125

Svartpilen 401

Svartpilen 801

Vitpilen 125

Vitpilen 401

Vitpilen 801

Travel

701 Enduro

Norden 901

Norden 901 Expedition

Supermoto

701 Supermoto

Είναι σημαντικό ότι η ενημερωμένη κάλυψη ισχύει και για μοτοσικλέτες από το έτος μοντέλου 2025 και μετά που βρίσκονται ήδη στο απόθεμα των αντιπροσώπων, καθώς και για μονάδες που έχουν πωληθεί ή ταξινομηθεί προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εγγύησης. Η Premium Εγγύηση Κατασκευαστή είναι δωρεάν για όλους τους αναβάτες. Για να διατηρηθεί η πλήρης διάρκεια της εγγύησης, όλα τα προγραμματισμένα σέρβις πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία Husqvarna Mobility σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα σέρβις που έχει οριστεί για κάθε μοντέλο. Οι τυπικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης του κατασκευαστή εξακολουθούν να ισχύουν. Επιπλέον, οι πελάτες σε επιλέξιμες ευρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την Οδική Βοήθεια με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας SARA. Με κάθε ετήσιο σέρβις που πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα, η κάλυψη οδικής βοήθειας παρατείνεται για έως και 12 μήνες ή μέχρι το επόμενο προγραμματισμένο σέρβις, παρέχοντας πρόσθετη ηρεμία στους ιδιοκτήτες.