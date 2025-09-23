Η βρετανική ομάδα γνωρίζει καλά ότι λάθη μπορούν να κάνουν ακόμα και οι καλύτεροι οδηγοί της Formula 1, ακόμη κι αυτοί που παλεύουν για τον τίτλο.

Ο Όσκαρ Πιάστρι είδε τον αγώνα του στο GP Αζερμπαϊτζάν να τελειώνει άδοξα μόλις στον πρώτο γύρο. Στην εκκίνηση «κόλλησε» και έπεσε από την 9η θέση στην τελευταία κι έπειτα μπλόκαρε τα φρένα και προσέκρουσε στον εξωτερικό τοίχο της Στροφής 5.

Η πρόωρη έξοδος του Αυστραλού στέρησε από τη McLaren την ευκαιρία να «κλειδώσει» μαθηματικά τον τίτλο των κατασκευαστών για το 2025. Η ομάδα του Ουόκινγκ χρειαζόταν μόλις εννέα ακόμη βαθμούς για να το πετύχει για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο ίδιος ο Πιάστρι αναγνώρισε το λάθος του μετά τον αγώνα: «Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή μου».

Αυτά συμβαίνουν και στους καλύτερους

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, έσπευσε να υπερασπιστεί τον οδηγό του, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές έχουν τέτοια «σκαμπανεβάσματα».

«Έχω δουλέψει με πολυπρωταθλητές και κάθε σεζόν ακόμα και τις πιο κυρίαρχες. Βλέπεις περιστατικά σαν και αυτό, ακόμη και με οδηγούς-θρύλους όπως ο Μίκαελ Σουμάχερ. Το σημαντικότερο που βγαίνει είναι το μάθημα. Όταν υποτιμάς την πρόσφυση, η τιμωρία είναι σκληρή. Είναι ένα μεμονωμένο Σαββατοκύριακο που δεν πήγε καλά και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, έχουμε δει τα ίδια και από πολλούς πρωταθλητές», δήλωσε ο Ιταλός.

Το «παζλ» με τον Νόρις

Η ημέρα της McLaren επιδεινώθηκε κι άλλο την Κυριακή στο Μπακού, αφού ο Λάντο Νόρις ξεκίνησε και τερμάτισε μόλις 7ος. Εγκλωβισμένος σε ένα τρενάκι DRS πίσω από τους Λίαμ Λόσον και Γιούκι Τσουνόντα, ο Νόρις δεν μπόρεσε να ανέβει περαιτέρω και η διαφορά στον τίτλο συρρικνώθηκε μόνον στους 25 βαθμούς, όταν θα μπορούσε να είχε γίνει μεγαλύτερη.

Μιλώντας στο Sky Sports F1, ο Στέλα είπε: «Το pit-stop δεν έκανε πραγματικά τη διαφορά, γιατί πιθανότατα θα βρισκόμασταν δίπλα σχεδόν στον Λεκλέρ. Το κυριότερο συμπέρασμα για μένα είναι ότι το μονοθέσιο δεν ήταν αρκετά γρήγορο. Με καλύτερη απόδοση θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε, να βρούμε ελεύθερο αέρα και να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δυναμική μας».

