Από τα 330+ χλμ/ώρα που έπιαναν στις ευθείες του Μπακού οι δύο οδηγοί αρκέστηκαν σε ένα συμβατικό βαν στην επιστροφή προς την κατοικία τους στο Πριγκιπάτο.

Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ λίγες ώρες μετά το τέλος του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Στο δρόμο για το σπίτι τους στο Μονακό, η πτήση τους προς τη Νίκαια ακυρώθηκε και εξετράπη στην Ιταλία λόγω κακοκαιρίας.

Οι δύο πρώην team-mates βρέθηκαν τελικά να οδηγούν ένα ενοικιαζόμενο βαν από «τη μέση της Ιταλίας» μέχρι το Μονακό. Για παρέα είχαν τους φίλους του Μονεγάσκου, Γιόρις και Αντουάν Τρουσέ, οι οποίοι αποτελούν τον προσωπικό του φωτογράφο και βιντεογράφο.

Ο Λεκλέρ κατέγραψε την εμπειρία με το κινητό του και είπε αστειευόμενος: «Μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο στο Μπακού, σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερα, αλλά…» ενώ έδειχνε τον σκοτεινό δρόμο και στη συνέχεια τον Σάινθ στο τιμόνι.

Ο Ισπανός πρόσθεσε με χιούμορ: «Οδηγούμε ένα βαν! Στη μέση της Ιταλίας. Η πτήση μας εξετράπη λόγω καταιγίδας, δεν μπορέσαμε να προσγειωθούμε στη Νίκαια, έτσι βρεθήκαμε στην Ιταλία. Νοικιάσαμε ένα βαν και τώρα κατευθυνόμαστε προς το Μονακό. Δύο ώρες διαδρομή, αλλά θα το κάνουμε σε μιάμιση».

Σαββατοκύριακο με αντιθέσεις

Στον αγώνα του Μπακού, οι δυο τους είχαν διαφορετικές πορείες. Ο Σάινθ κατέκτησε την 3η θέση, πανηγυρίζοντας το πρώτο του βάθρο με τη Williams, ενώ ο Λεκλέρ δυσκολεύτηκε μετά το λάθος του στις κατατακτήριες. Η έξοδος στην Q3 τον έριξε χαμηλά στην εκκίνηση και τελικά τερμάτισε 9ος, παίρνοντας μόλις δύο βαθμούς.



