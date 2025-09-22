Ακόμα μία νίκη στην OPEN του NASCAR Euro Series για τον Θωμά Κρασώνη

O Έλληνας οδηγός συνεχίζει να γράφει επιτυχίες και έχει το βλέμμα του στραμμένο στον τίτλο.

Μια νίκη που τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του μεγάλου φετινού στόχου που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου στην κατηγορία OPEN στο NASCAR Euro Series, πανηγύρισε στον αγώνα της Κυριακής στην πίστα του Oschersleben ο Θωμάς Κρασώνης.

Ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων, ήταν εντυπωσιακός στον αγώνα της Κυριακής, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατακτώντας 80 βαθμούς. Έτσι ο Κρασώνης έφτασε τους 396 βαθμούς και είναι στο +35 από τον δεύτερο Martin Doubek και στο +48 από τον νικητή του αγώνα του Σαββάτου στη γερμανική πίστα, Bruno Mulders.

Με την Ολλανδό, άλλωστε, ο Κρασώνης έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι δύο τους ξέφυγαν από νωρίς από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, όμως ο ρυθμός του Mulders περιόριζε τον Κρασώνη, με συνέπεια σταδιακά να πλησιάσουν οι υπόλοιποι οδηγοί. Η διαφορά ρυθμού ανάμεσα στον Ολλανδό και τον Κρασώνη φάνηκε όταν τέσσερις γύρους πριν από το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Κρασώνης πέρασε τον Mulders και μέσα σε ενάμισι γύρο είχε δημιουργήσει διαφορά σχεδόν δύο δευτερολέπτων από τους υπόλοιπους οδηγούς! Διαχειριζόμενος εξαιρετικά του τελευταίους δύο γύρους, ο Θωμάς Κρασώνης είδε για πέμπτη φορά φέτος πρώτος την καρό σημαία στην OPEN και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου!

Στον αγώνα της κατηγορίας PRO, με τον οποίον έπεσε η αυλαία του προγράμματος του τριημέρου στο Oschersleben, ο Θωμάς Κρασώνης ήταν πέμπτος μέχρι τη στιγμή που εξαιτίας μηχανικού προβλήματος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει. Έτσι με 325 βαθμούς είναι 57 μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας της PRO.

Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Η αυλαία της σεζόν θα πέσει το διήμερο 11-12 Οκτωβρίου στην πίστα του Zolder στο Βέλγιο με τον τελευταίο διπλό αγώνα, στον οποίον επίσης θα δοθούν διπλοί βαθμοί.

Κρασώνης: «Απομένουν δύο αγώνες…»

Έμπλεος συναισθημάτων ήταν ο Θωμάς Κρασώνης έπειτα από τον δεύτερο αγώνα της OPEN και το αποτέλεσμα που τον έφερε στο +35 από τον Martin Doubek στη μάχη για τον τίτλο. «Αισθάνομαι πολύ όμορφα! Ήθελα μια νίκη στη Γερμανία, την άξιζα χθες, όμως όπως είπα και μετά από τον αγώνα του Σαββάτου, ο Bruno αγωνίστηκε εξαιρετικά. Σήμερα προσπάθησα να πιέσω τον Bruno ώστε να των ωθήσω στο να κάνει λάθος, όμως όταν με πλησίασε ο Patrick με διάθεση να περάσει και τους δύο μας, είπα ότι πρέπει να κάνω άμεσα την κίνησή μου. Έτσι κι έγινε. Έκανα την κίνηση από την εσωτερική, πέρασα πρώτος και κέρδισα τον αγώνα. Ευτυχώς μας έκανε το… χατίρι ο καιρός, καθώς ξεκίνησε να βρέχει μόλις τελείωσε ο αγώνας! Απομένουν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος».

Και προσέθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά όλους όσοι είναι δίπλα μου. Τους χορηγούς μου, την Costamare και τη Δωδώνη, τον μέντορά μου Alon Day, τον γυμναστή μου Πωλ Τύμπα, την οικογένειά μου που με στηρίζει, τους φίλους μου και φυσικά την ομάδα μου, την PK Carsport».