Κόντρα στην αδιαθεσία που τον ταλαιπώρησε όλες τις ημέρες παραμονής του στο Μπακού, ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε πίσω μόνο από τον Μαρξ Φερστάπεν στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Σάινθ και τη Williams για την 3η θέση, δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στο βάθρο, προηγήθηκε ένα δύσκολο τριήμερο για μένα. Το μονοθέσιο ήταν εξαιρετικό, όπως φαίνεται και από την 4η θέση του Κίμι».

P2!! 🏆 Yes team!!! Despite not feeling my best this weekend, this one feels so good. Let’s go!! pic.twitter.com/WxkEc1JYsk — George Russell (@GeorgeRussell63) September 21, 2025

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes αναφέρθηκε στην μάχη που δίνει η ομάδα του με τη Ferrari για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. «Χάρηκα πολύ όταν είδα την καρό σημαία, για να είμαι ειλικρινής. Σήμερα ένιωθα καλύτερα από ό,τι την Παρασκευή και το Σάββατο. Ανυπομονώ να ξεκουραστώ. Είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα τόσο για μένα όσο και για την ομάδα, καθώς δίνουμε μάχη με τη Ferrari στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα προς αυτό το στόχο».