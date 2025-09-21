Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Μπακού; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 17ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 51 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο τρίτος μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με τη μάχη του τίτλου να εντείνεται με κάθε γύρο που περνάει. Σήμερα αναμένουμε μάχη μεταξύ των δύο διεκδικητών του τίτλου, μιας και ξεκινάνε από τις θέσεις 7 και 9.

Race Day in Azerbaijan! 👊



The scene is set for a Grand Prix to tune in for... 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/VAJTYSm6o3 — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Ο Φερστάπεν και οι άλλοι

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση στο τέλος του Q3 και κατέκτησε την έκτη του φετινή pole position. Ο Ολλανδός δεν έχει άμεσο ανταγωνισμό μιας και πίσω του ξεκινούν οι Κάρλος Σάινθ της Williams, Λίαμ Λόσον της Racing Bulls και Κίμι Αντονέλι της Mercedes.

Πιο πίσω η μάχη αναμένεται συναρπαστική με τον Λάντο Νόρις να ξεκινά 7ος και τον teammate του και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι να ξεκινά 9ος. Εκεί βρίσκονται και οι δύο οδηγοί της Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να ξεκινά 10ος, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον 12ος.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών οι δύο οδηγοί της McLaren έχουν από ένα φρέσκο σετ μεσαίας γόμας ελαστικών, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έχει δύο φρέσκα σετ της ίδιας γόμας. Είναι οι μόνοι με φρέσκα σετ της κίτρινης γόμας της Pirelli. Όσον αφορά τη σκληρή γόμα, η πλειονότητα των οδηγών έχει τουλάχιστον ένα φρέσκο σετ, με τους κορυφαίους συνδυασμούς να διαθέτουν δύο φρέσκα σετ.

Σε ευάλωτη θέση είναι ενδεχομένως η Racing Bulls, καθώς οι οδηγοί της δεν έχουν κανένα φρέσκο σετ για το σημερινό αγώνα.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, δίνει ως ιδανική στρατηγική το ένα pit-stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 16 και 22. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι επίσης του ενός pit-stop και αντίθετη με την πρώτη. Δηλαδή, προτείνεται η εκκίνηση με τη σκληρή γόμα και η αλλαγή ελαστικών είναι για τη μεσαία γόμα ελαστικών. Η τελευταία στρατηγική που προτείνεται είναι επίσης του ενός pit-stop, όμως η Pirelli προτείνει εκκίνηση με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει επίσης μία πιθανή εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Όλη η δράση του GP Αζερμπαϊτζάν στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.