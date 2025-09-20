Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύς και ικανός και ξεπέρασε τις συνθήκες, τις διακοπές και τα προβλήματα των αντιπάλων του για να πάρει την pole position στο GP Αζερμπαϊτζάν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το GP Αζερμπαϊτζάν, του 17ου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ήταν όι μεγαλύτερες σε διάρκεια -και οι πιο απρόβλεπτες- που έχουμε δει φέτος. Η δυσκολία της διαδρομής στο Μπακού και τα τερτίπια του καιρού προκάλεσαν πολλές εξόδους και διακοπές με κόκκινη σημαία, που μετέτρεψαν σε ρουλέτα τη διαδικασία και «ανακάτεψαν» τα αποτελέσματα, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στη μάχη του τίτλου. Και όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις, Ο Μαξ Φερστάπεν θριάμβευσε, παίρνοντας την pole position.

Ο Ολλανδός της Red Bull έκανε έναν εξαιρετικό γύρο στο τέλος για να πάρει την pole από τον Κάρλος Σάινθ, που βρισκόταν εκεί μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls έκανε την έκπληξη και πήρε την 3η θέση, που είναι η καλύτερη της καριέρας του στην F1. Πολύ πίσω οι διεκδικητές του τίτλου, με τον Λάντο Νόρις να βρίσκεται στην 7η θέση και τον Όσκαρ Πιάστρι στην 9η, ενώ ακόμα πιο πίσω βρέθηκαν οι Ferrari.

Q1

Οι πιθανότητες να ολοκληρωθούν τα 18 λεπτά του πρώτου σκέλους των κατατακτήριων χωρίς διακοπή ήταν πολύ λίγες και αυτό επιβεβαιώθηκε, όταν ο Άλεξ Άλμπον χτύπησε απρόσεκτα το εσωτερικό του τοίχου σε μια στροφή και έσπασε την εμπρός ανάρτηση της Williams. Η πρώτη κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνιση της, ενώ απέμεναν 11,5 λεπτά για το τέλος του Q1.

🔴 RED FLAG 🔴



Now it's Hulkenberg into the barriers, this time at Turn 4#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/aceYg6PSj7 — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Δεν πέρασαν ούτε 5 λεπτά από την επανεκκίνηση της διαδικασίας για να βγει για δεύτερη φορά η κόκκινη σημαία. Αιτία αυτήν τη φορά ήταν η έξοδος του Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Sauber. Ο Γερμανός έπεσε στην μπαριέρα και έσπασε την εμπρός πτέρυγα, αλλά κατάφερε να επιστρέψει οδηγώντας στο γκαράζ της ομάδας του, όσο οι άνθρωποι της πίστας μάζευαν τα θραύσματα.

Ο μοναδικός από τους 20 οδηγούς που δεν είχε χρόνο στον πίνακα όταν ξαναξεκίνησαν οι κατατακτήριες ήταν ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, καθώς ο προηγούμενος γύρους του ακυρώθηκε λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας. Ο νεαρός Ιταλός κατάφερε τελικά να περάσει σχετικά εύκολα στο Q2, την ώρα που Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε τον καλύτερο χρόνο και ο Μαξ Φερστάπεν σταματούσε μόλις 9 χιλιοστά πίσω του. Η διαφορά τους όμως ήταν ότι το μονοθέσιο της Ferrari είχε μαλακά ελαστικά ενώ αυτό της Red Bull είχε μεσαία.

Colapinto hit the barriers as the session was ending to bring out the third red flag of Q1 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QC2UkbyxEQ September 20, 2025

Στο τέλος βγήκε και τρίτη κόκκινη σημαία, όταν στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Φράνκο Κολαπίντο επίσης είχε έξοδο στην μπαριέρα. Μαζί με τον Αργεντινό και τον Άλμπον, εκτός συνέχειας έμειναν οι Χούλκενμπεργκ, Οκόν και Γκασλί.

Q2

Οι κόκκινες σημαίες δεν σταμάτησαν να βγαίνουν ούτε στο δεύτερο σκέλος. Μόλις 3 λεπτά είχαν περάσει από την έναρξη και ήρθε η πρώτη διακοπή, από την έξοδο του Όλι Μπέρμαν, που άφησε το μονοθέσιο της Haas ακινητοποιημένο στην άκρη της πίστας.

🔴 RED FLAG 🔴



Ollie Bearman has found trouble at Turn 2 and limps to a halt moments later - he's out ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z6b3mkQ0N6 September 20, 2025

Με 14 οδηγούς να συνεχίζουν πλέον, και κανένα χρόνο στον πίνακα, το Q2 συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα. Είχαμε όμως ήδη τέσσερις διακοπές και το να βρουν το ρυθμό τους αποτελούσε μια έξτρα πρόκληση. Οι οδηγοί της Ferrari φάνηκαν να επηρεάζονται αρκετά, με τον Λεκλέρ και τον Χάμιλτον κα κάνουν αρκετά λάθη. Και παρότι ο Λεκλέρ κατάφερε στο τέλος να βρει έναν γρήγορο γύρο, αν και οδηγώντας στην κόψη του ξυραφιού, ο Χάμιλτον έμεινε στη 12η θέση και δεν πέρασε στην τελική 10άδα. Έτσι, μαζί με τον Μπέρμαν και τον Χάμιλτον, εκτός συνέχειας έμειναν οι Αλόνσο, Μπορτολέτο και Στρολ.

Q3

Στο τρίτο σκέλος οι ασυνήθιστες στρατηγικές με τα ελαστικά συνεχίστηκαν, με τους περισσότερους οδηγούς της 10άδας να βγαίνουν στην πίστα με τη μεσαία γόμα της Pirelli. Ταυτόχρονα, τα γκρίζα σύννεφα είχαν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από την πίστα και έπεφταν οι πρώτες σταγόνες της βροχής, ενώ οι δυνατές ριπές του ανέμου συνεχίζονταν. Έτσι, η διακοπή με κόκκινη σημαία, για 5η φορά σήεμρα, δεν ήταν έκπληξη, όταν ο Σαρλ Λεκλέρ «καρφώθηκε» στην μπαριέρα. Πολύ κακή ημέρα για τη Ferrari και για τον Μονεγάσκο, του οποίου το σερί από pole στο Μπακού (είχε πάρει τις προηγούμενες τέσσερις) διακόπηκε.

Τη στιγμή της διακοπής μόνο τρεις οδηγοί είχαν πάρει χρόνο. Ταχύτερος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams, και ακολουθούσε το δίδυμο της Racing Bulls, με τον Λίαμ Λόσον στη 2η θέση και τον Ισάκ Χατζάρ στην 3η.

Όταν το Q3 συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα, η πίστα αποδείχτηκε αρκετά στεγνή για να μπορέσουν οι 9 οδηγοί που συνέχιζαν να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Δεν τα κατάφεραν όμως, καθώς η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της για 6η φορά, ενώ ο Φερστάπεν βρισκόταν σε έναν πολύ γρήγορο γύρο και ετοιμαζόταν να ανέβει στην κορυφή. Υπάιτιος αυτήν τη φορά ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος είχε έξοδο. Το μονοθέσιο της McLaren έμεινε ακινητοποιημένο στις μπαριέρες και ο Αυστραλός θα κκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από την 9η θέση.

Απέμεναν μόνο 3:41 στο ρολόι και η κατάσταση πλέον ήταν οριακή. Όσοι συνεχιζαν θα είχαν ευκαιρία για μόνο έναν γρήγορο γύρο, ενώ κι αυτό δεν ήταν καθόλου βέβαιο, καθώς άλλη μία διακοπή δεν θα το επέτρεπε. Με τη δυσκολία να έχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό, ο μοναδικός που κατάφερε να ξεπεράσει το χρόνο του Σάινθ ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 6η φετινή του pole position. Ο Ισπανός της Williams θα βρίσκεται στη 2η θέση της εκκίνησης, ενώ 3ος ανέβηκε ο εντυπωσιακός Λίαμ Λόσον, που βελτίωσε το χρόνο του στο τέλος. Ακολούθησαν οι Αντονέλι, Ράσελ και Τσουνόντα, με τον Νόρις να μένει στην 7η μόλις θέση και τον Χατζάρ στην 8η, μπροστά από τους Πιάστρι και Λεκλέρ.

O αγώνας της Κυριακής στους δρόμους του Μπακού θα εκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα