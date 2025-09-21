Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Μπακού για το 17ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο 17ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο σιρκουί πόλης του Μπακού, ένα σιρκουί πόλης που προσφέρει ανατρεπτικούς αγώνες, θα έχει διάρκεια 53 γύρους.

Only twice has the pole-sitter gone on to win in Baku 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qesqNAUVRd — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Ο αγώνας είναι του Φερστάπεν να τον χάσει

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός έκανε τα πάντα σωστά στο Q3 και κατάφερε να εξασφαλίσει την έκτη του φετινή pole. Έτσι, έγινε ο οδηγός με τις περισσότερες pole position στο 2025.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ της Williams, o οποίος πήρε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα με τη βρετανική ομάδα και στοχεύει σε βαθμούς στο Grand Prix. Ασυνήθιστη είναι και η δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με τον Λίαμ Λόσον της Racing Bulls να είναι στην 3η θέση, ενώ ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG εκκινεί 4ος και θέλει το δεύτερο φετινό του βάθρο.

Η McLaren θέλει να ανέβει στο βάθρο

Ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει 5ος, ενώ ο Γιούκι Τσουνόντα θα είναι 6ος στη σειρά εκκίνησης παίρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του με τη Red Bull Racing. Αμφότεροι ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα και ειδικά ο Ιάπωνας.

Στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να έχει κακές κατατακτήριες δοκιμές. Μάλιστα έχασε μεγάλη ευκαιρία να καταφέρει να πάρει την pole αποκτώντας αγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του teammate του. Δίπλα του θα είναι ο Ισακ Χατζάρ με τη δεύτερη Racing Bulls, σε μία μέτρια ημέρα για εκείνον.

Ο Όσκαρ Πιάστρι «πλήρωσε ακριβά» το λάθος του στο Q3 και εκκινεί από την 9η θέση τη σημερινή μάχη. Δίπλα του θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, o οποίος είχε επίσης έξοδο στην τελευταία περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Λιούις Χάμιλτον θα ξεκινήσει 12ος έπειτα από λάθος διαχείριση της Ferrari στο Q2 και έχει δύσκολο έργο στο σημερινό αγώνα.

Ο Έστεμπαν Οκόν της Haas αποκλείστηκε από τις κατατακτήριες δοκιμές λόγω τεχνικής παράβασης στην πίσω αεροτομή και αναμένεται να ξεκινήσει από το pit lane.

Όλη η δράση του GP Αζερμπαϊτζάν στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.