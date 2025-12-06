Πριν από τον τελευταίο του αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του και όχι μόνο.

Ο Λιούις Χάμιλτον προχώρησε σε έναν προσωπικό και συγκινητικό απολογισμό της πρώτης του σεζόν με τη Ferrari, ενόψει του φινάλε στο Άμπου Ντάμπι. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εντάχθηκε στη Scuderia το 2025, μετά από 12 χρόνια στη Mercedes, όπου κατέκτησε τους έξι από τους επτά τίτλους του.

Ο Βρετανός ξεκίνησε τη χρονιά με θετικό πρόσημο, κατακτώντας τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας. Ωστόσο, η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον και στο μονοθέσιο αποδείχθηκε απαιτητική, με τον ίδιο να σημειώνει ως καλύτερο αποτέλεσμα την τέταρτη θέση στην Ίμολα, στην Αυστρία, στο Σίλβερστοουν και στο Grand Prix των ΗΠΑ.

Το μήνυμα του Χάμιλτον

Στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα μετά την ομαδική φωτογραφία που έβγαλε με όλη την ομάδα της Ferrari, o Χάμιλτον έκανε ανάρτηση στο Instargam και είπε:

«Η σεζόν σχεδόν ολοκληρώθηκε. Είναι σουρεαλιστικό να είμαι μέλος αυτής της ομάδας και, μέσα από τις καλές και τις δύσκολες στιγμές, αυτή η χρονιά ήταν καθοριστική για μένα. Μετά το Σαββατοκύριακο θα έχω περισσότερο χρόνο να σκεφτώ πραγματικά τη χρονιά, αλλά προς το παρόν θέλω να ευχαριστήσω όλους στην ομάδα που δίνουν το παρών κάθε μέρα και παλεύουν συνεχώς για την επιτυχία. Θα φτάσουμε εκεί και θα το κάνουμε μαζί. Πλήρης συγκέντρωση στον τελευταίο αγώνα».

Κλίμα ενότητας και αισιοδοξία για το μέλλον

Ο Χάμιλτον στάθηκε ιδιαίτερα στο κλίμα ενότητας που βρήκε στη Ferrari υπό τον Φρεντ Βασέρ, τονίζοντας ότι η δουλειά της φετινής χρονιάς αποτελεί βάση για το 2026. Όπως σημείωσε:

«Στη Ferrari βρήκα το καλύτερο ομαδικό πνεύμα της καριέρας μου. Υπάρχει μεγάλη διάθεση για πρόοδο. Φέτος, δουλεύοντας όλοι μαζί, μάθαμε πολλά και ελπίζουμε ότι αυτή η εμπειρία θα είναι πολύτιμη για την επόμενη σεζόν. Από την επόμενη εβδομάδα θα επικεντρωθούμε πλήρως στο 2026. Θα δώσουμε τα πάντα, ως ένα, για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τη μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών στην ιστορία της Formula 1».

Ο Χάμιλτον θέλει να τελειώσει με θετικό τρόπο τη σεζόν. Εν συνεχεία θα ενορχηστρώσει τις μεγάλες αλλαγές που θέλει να κάνει εντός της Ferrari ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.