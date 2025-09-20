Απογοητευμένος με τη στρατηγική της ομάδας του ήταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς δεν τον άκουσε και ως αποτέλεσμα αποκλείστηκε από το Q2 το Σάββατο στο Μπακού.

Η Pirelli έφερε στο GP Αζερμπαϊτζάν πιο μαλακές γόμες σε σχέση με το 2024, συμπεριλαμβανομένης της νέας μαλακής C6, η οποία έκανε πρεμιέρα στην Ίμολα. Παρά τη μικρή διαφορά απόδοσης σε σχέση με την C5 και την περιορισμένη εμπειρία των ομάδων με αυτήν, θεωρούνταν δεδομένο ότι η μεσαία γόμα (C5) θα ήταν η προτιμώμενη στις κρίσιμες στιγμές των κατατακτήριων.

Ωστόσο, η Ferrari φάνηκε να αιφνιδιάζεται μετά την τέταρτη κόκκινη σημαία στο Q2. Όταν η διαδικασία ξανάρχισε με 12 λεπτά να απομένουν, Χάμιλτον και Λεκλέρ βγήκαν πρώτοι από τα pits. Ο Μονεγάσκος με C5 και ο Χάμιλτον με C6.

Ο Βρετανός είδε τον πρώτο του γύρο να καταστρέφεται μετά από κίτρινη σημαία που προκάλεσε ο teammate του κι έτσι έχασε τη μέγιστη πρόσφυση που έδιναν τα ελαστικά. Επιπλέον η Ferrari αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τις θερμοκρασίες στις κατατακτήριες δοκιμές, κάτι που της κόστισε σημαντικά.

Τα λάθος ελαστικά έκριναν την τύχη του Χάμιλτον

Ο Χάμιλτον ήταν πολύ απογοητευμένος από το αποτέλεσμα που πήρε, καθώς μετά τον αποκλεισμό του παραδέχθηκε πως η Ferrari του φόρεσε τα λάθος ελαστικά.

«Ειλικρινά, είμαι πολύ απογοητευμένος. Την Παρασκευή το μονοθέσιο έδειχνε δυνατό, σήμερα ακολουθήσαμε μια κατεύθυνση που στα χαρτιά φαινόταν σωστή. Η ταχύτητα μας ήταν καλή, προοδευτικά βελτιωνόμασταν, εγώ δεν έκανα λάθη, δεν με είδατε να βγαίνω εκτός. Απλώς στο τέλος δεν είχαμε το σωστό ελαστικό και αυτό ήταν καθοριστικό. Όλοι μπροστά μου είχαν τη μεσαία γόμα. Εγώ έχασα ένα σετ μεσαίας στις ελεύθερες και με βάση το πλάνο μας βρέθηκα σε μειονεκτική θέση», ανέφερερ αρχικά.

Ο Χάμιλτον αποκάλυψε ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει τα μεσαία ελαστικά, όμως η Ferrari του το απαγόρευσε: «Ήθελα να το κάνω, αλλά μου είπαν ότι το ζέσταμα θα έπαιρνε πολύ χρόνο. Έτσι ξεμείναμε από χρόνο και από καύσιμο. Όχι ιδανικό, αλλά θα το κρατήσουμε εσωτερικά. Υπήρχαν πολλά θετικά μέσα στο τριήμερο, ένιωθα πολύ δυνατός και πίστευα ότι θα μπορούσα να διεκδικήσω την pole. Ήταν σοκ, αλλά θα το πάρω πάνω μου και θα συνεχίσω να παλεύω».

Σοβαρά ερωτήματα για τη Ferrari

Παρά τους περιορισμούς, το ερώτημα παραμένει: θα μπορούσε η Ferrari να έχει χειριστεί διαφορετικά την κατάσταση; Αρκετές ομάδες χρησιμοποίησαν μεταχειρισμένα σετ C5 και παρόλα αυτά πέτυχαν καλύτερη απόδοση από τη φθαρμένη C6 που είχε ο Βρετανός.

