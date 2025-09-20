F1 - Εγκατάλειψη στις κατατακτήριες του Μπακού και για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας (vid)
Το μονοθέσιο του Όσκαρ Πιάστρι κατέληξε στον τοίχο, στο σιρκουί πόλης του Μπακού.
Λίγα λεπτά μετά την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρ, την ίδια κατάληξη είχε και ο Όσκαρ Πιάστρι στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας στη Formula 1 έχασε τον έλεγχο της McLaren, η οποία έπεσε με δύναμη στον προστατευτικό τοίχο.
The championship leader slams into the barriers 💥#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9Qvx6K3TwG— Formula 1 (@F1) September 20, 2025
Ο Αυστραλός θα εκκινήσει στον αγώνα από την 9η θέση, έχοντας δίπλα του στη 10η τον Σαρλ Λεκλέρ.
@Photo credits: F1/X