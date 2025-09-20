Το μονοθέσιο του Όσκαρ Πιάστρι κατέληξε στον τοίχο, στο σιρκουί πόλης του Μπακού.

Λίγα λεπτά μετά την εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρ, την ίδια κατάληξη είχε και ο Όσκαρ Πιάστρι στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας στη Formula 1 έχασε τον έλεγχο της McLaren, η οποία έπεσε με δύναμη στον προστατευτικό τοίχο.

Ο Αυστραλός θα εκκινήσει στον αγώνα από την 9η θέση, έχοντας δίπλα του στη 10η τον Σαρλ Λεκλέρ.