F1 - Στον τοίχο ο Λεκλέρ, από ποια θέση θα εκκινήσει στο GP Αζερμπαϊτζάν (vid)
Καταστροφικές αποδείχθηκαν για τη Scuderia Ferrari οι κατατακτήριες δοκιμές στο σιρκουί πόλης του Μπακού.
Aπό τη μέση του grid θα εκκινήσει στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός έπεσε στον προστατευτικό τοίχο στη στροφή 15, την ώρα που άρχισε να πέφτει βροχή και με 7 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών στο Μπακού.
Την στιγμή της εξόδου, ο Λεκλέρ ήταν 9ος στο Q3, θέση που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχει στην εκκίνηση του αγώνα (Κυριακή, στις 2 μμ, ώρα Ελλάδας). Νωρίτερα, ο Λούις Χάμιλτον δεν κατάφερε να περάσει στο Q3 και θα βρεθεί στη 12η θέση του grid.
Full footage of Charles Leclerc's accident in Q3!#F1 #Formula1 #AzerbaijanGPpic.twitter.com/mBHXSXKk0E— Extreme Cars (@extremecars__) September 20, 2025