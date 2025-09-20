Καταστροφικές αποδείχθηκαν για τη Scuderia Ferrari οι κατατακτήριες δοκιμές στο σιρκουί πόλης του Μπακού.

Aπό τη μέση του grid θα εκκινήσει στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός έπεσε στον προστατευτικό τοίχο στη στροφή 15, την ώρα που άρχισε να πέφτει βροχή και με 7 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών στο Μπακού.

Την στιγμή της εξόδου, ο Λεκλέρ ήταν 9ος στο Q3, θέση που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχει στην εκκίνηση του αγώνα (Κυριακή, στις 2 μμ, ώρα Ελλάδας). Νωρίτερα, ο Λούις Χάμιλτον δεν κατάφερε να περάσει στο Q3 και θα βρεθεί στη 12η θέση του grid.