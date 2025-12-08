Ford Ranger Platinum PHEV: Νέα premium υβριδική έκδοση

Η Ford εμπλουτίζει το plug-in υβριδικό Ranger των 281 ίππων με κορυφαίο εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως το BlueCruise.

Η Ford αναβαθμίζει τη σειρά Ranger, παρουσιάζοντας την έκδοση Platinum PHEV που συνδυάζει το υβριδικό σύστημα των 281 ίππων με πιο premium εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας. Το Ranger παραμένει το πιο δημοφιλές pick-up της Ευρώπης, με τη νέα γκάμα να στοχεύει στη διατήρηση της πρωτιάς του μέσω εξηλεκτρισμού και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης.

Εξηλεκτρισμένη γκάμα με περισσότερες επιλογές

Το Ranger Platinum PHEV βασίζεται στο ήδη γνωστό plug-in hybrid σύνολο των 281 ίππων και των 697 Nm, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χλμ. σε αστικές συνθήκες. Διατηρεί πλήρως τις δυνατότητες του Ranger, με ρυμούλκηση έως 3.500 κιλά και τετρακίνηση μόνιμης λειτουργίας. Στην γκάμα παραμένει και ο 3.0 V6 diesel των 240 ίππων με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

BlueCruise: οδήγηση χωρίς χέρια

Η σημαντικότερη τεχνολογική προσθήκη είναι το Ford BlueCruise, που επιτρέπει hands-free οδήγηση σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων. Είναι στάνταρ στο Platinum PHEV και προαιρετικό στο Wildtrak PHEV. Συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα 12,4” και οθόνη αφής 12” SYNC 4A.

Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας

Η έκδοση Platinum περιλαμβάνει:

Προβολείς Matrix LED

Θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα 10 ρυθμίσεων

Περιμετρικό φωτισμό 360°

Pro Trailer Backup Assist

Νέο σύστημα Trailer Theft Alert

Διαθεσιμότητα

Οι παραγγελίες για το Ford Ranger Platinum PHEV ανοίγουν στις αρχές του 2026, με παραδόσεις στα μέσα της χρονιάς.

