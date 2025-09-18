Το νέο hatchback της Kia θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, με δυναμική εμφάνιση και σύγχρονες τεχνολογίες.

Παράλληλα με το ηλεκτρικό EV4, η Kia εμπλουτίζει την παρουσία της στο C-segment με το Κ4. Το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι ένα hatchback μήκους 4,44 μέτρων που διαδέχεται το Ceed στη γκάμα της μάρκας.

Το Kia K4 ενσωματώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» και ξεχωρίζει για το δυναμικό του σχήμα, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα. Η καμπίνα είναι ευρύχωρη και προσφέρει αρκετό χώρο στους πίσω επιβάτες. Ικανοποιητικός – αν και όχι κορυφαίος – είναι ο όγκος του πορτμπαγκάζ, στα 438 λίτρα.

Σπορ εμφάνιση για το Κ4 GT-Line

Η σπορ έκδοση GT-Line εξοπλίζεται με τριάκτινο τιμόνι, paddles για την αλλαγή σχέσεων, τροχούς 17 ή 18 ιντσών, μαύρα καλύμματα στους εξωτερικούς καθρέπτες και άλλες λεπτομέρειες στο αμάξωμα.

Το ταμπλό θυμίζει αυτό των ηλεκτρικών Kia, με δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών που έχουν κοινό πλαίσιο. Το σύστημα Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ενοποιεί σε ένα interface την πλοήγηση, τα πολυμέσα και τον έλεγχο των ρυθμίσεων του οχήματος. Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού είναι τα ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto (στις πλούσιες εκδόσεις διατίθεται η ασύρματη φόρτιση κινητού).

Και βέβαια το Κ4 εφοδιάζεται με όλα τα συστήματος υποβοήθησης του οδηγού, όπως ημι-αυτόνομη οδήγηση Highway Driving Assist 2.0.

Οι κινητήρες του Kia K4

Συνολικά το νέο hatchback της Kia θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά με πέντε εκδόσεις κινητήρων: