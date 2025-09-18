Ο Αυστραλός ρωτήθηκε για τα όσα έγιναν στον αγώνα της Formula 1 στη Μόντσα ανάμεσα σε αυτόν, τον teammate του και την ομάδα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ξεκαθάρισε ότι η McLaren Racing είναι «απόλυτα ευθυγραμμισμένη» ως προς τον τρόπο που θα διαχειρίζεται αγωνιστικές καταστάσεις, μετά την πολυσυζητημένη αλλαγή θέσεων με τον Λάντο Νόρις στο GP Ιταλίας.

Στη Μόντσα, η McLaren βρέθηκε στο επίκεντρο όταν ζήτησε από τον Πιάστρι να παραχωρήσει τη δεύτερη θέση στον Νόρις, παρότι οι δύο τους μάχονται για το πρωτάθλημα. Ο Αυστραλός είχε κερδίσει προσωρινά τη θέση λόγω αργού pit stop του Βρετανού, όμως τελικά ακολούθησε την εντολή της ομάδας.

«Ό,τι έγινε, έγινε»

Στο περιθώριο τον αγώνα της Formula 1 στο Μπακού, ο Πιάστρι αποκάλυψε ότι έγιναν εκτενείς συζητήσεις με την ομάδα:

«Φυσικά υπήρχαν σκέψεις για τα όσα έγιναν. Είχαμε καλές συζητήσεις με τη McLaren. Ήταν μια στιγμή που συζητήθηκε πολύ, αλλά ξεκαθαρίσαμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε πώς θα αγωνιζόμαστε από εδώ και πέρα, που είναι και το πιο σημαντικό. Ό,τι έγινε, έγινε, και ανυπομονώ να τρέξω εδώ», ανέφερε

Ο οδηγός της McLaren δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρόμοια απόφαση στο μέλλον: «Δεν μπορώ να μπω σε κάθε πιθανό σενάριο. Στη Μόντσα υπήρχε και ένας επιπλέον παράγοντας πέρα από το αργό pit-stop, που συνέβαλε στην απόφαση για την αλλαγή. Αυτό μπορώ να το πω γιατί συνέβη. Για τα υπόλοιπα, δεν μπορείς να προβλέψεις κάθε πιθανή εξέλιξη. Νομίζω πάντως ότι είμαστε πολύ ευθυγραμμισμένοι και σέβομαι απόλυτα τις αποφάσεις της ομάδας. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό».

Ίδια κατάληξη σε παρόμοιο σκηνικό

Ο Πιάστρι παραδέχτηκε ότι, σε περίπτωση πανομοιότυπου σκηνικού, θα ακολουθούσε ξανά την εντολή:

«Αν είχαμε ακριβώς το ίδιο σενάριο, τότε ναι, θα περίμενα να συμβεί το ίδιο. Αλλά η πιθανότητα να επαναληφθεί ακριβώς η ίδια κατάσταση είναι ουσιαστικά μηδενική. Κάθε περίπτωση θα είναι διαφορετική. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος λόγος για την αλλαγή θέσεων και σέβομαι την απόφαση».

Παρά τη συμφωνία με την ομάδα, ο Αυστραλός επανέλαβε τη θέση που είχε εκφράσει μέσω ασυρμάτου, ότι τα αργά pit stops είναι κομμάτι των αγώνων:

«Ναι, εξακολουθώ να το υποστηρίζω. Αυτό είναι μια απόφαση που έχουμε πάρει: ένα αργό pit stop είναι μέρος των αγώνων. Εκείνη τη στιγμή στο μονοθέσιο δεν είχα όλη την εικόνα για τη σειρά με την οποία θα μπαίναμε για αλλαγή ελαστικών. Τελικά αποφασίστηκε ότι υπήρχε κι άλλος λόγος για την αλλαγή».

